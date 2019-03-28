Сотни голубей замуровали в стену дома в Запорожской области: фото и видео

Люди замуровали голубей в пролетах между подъездами одной из многоэтажек в Бердянске. Вскоре голуби в неволе начали гибнуть от голода, а в подъезде появился ужасный запах.

Инцидент произошел в доме по Мелитопольскому шоссе, 19. За сеткой уже почти месяц валяются около 300 трупов птиц, сообщила местная зоозащитница Валентина Мамай и опубликовала фото и видео с пойманными в ловушку птицами.

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Те немногие, которые еще живы, отчаянно просят о помощи, а помогают им такие же голуби, принося в клювах пищу. Вот это птичья солидарность! Я такого еще не видела,

– написала Мамай.

Причиной инцидента стало то, что жителям дома в основном пожилого возраста досаждало воркотание голубей и их птенцов. Поэтому жители заставили руководство местного ОСМД закрыть сеткой пролеты, тем самым устроив настоящий птичий геноцид.

Помочь освободить пернатых вызвались дети.

"Начали залезать туда, чтобы открыть сетку и спасти птиц. В отличие от своих мам и пап, у них больше доброты и искренности. И это дает надежду, что не все потеряно", – написала зоозащитница.

Однако активисты, которые решили освободить голубей из ловушки, столкнулись с агрессией жителей. Последние "начали распускать руки, затеяв драку".