10:11
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Сотни элитных Maserati сгорели в масштабном пожаре в Италии: фото и видео

      383 Читати новину українською
      Сотни элитных Maserati сгорели в Италии в масштабном пожаре
      Сотни элитных Maserati сгорели в Италии в масштабном пожаре / Фото из открытых источников

      Масштабный пожар возник ночью 31 октября в порту Савона. Одновременно горели аж 300 суперкаров. Пожар нанес ущерб на миллионы долларов.

      Из-за непогоды морская вода затопила порт и два терминала в порту Савона, входящих в него, говорится на сайте The Local.

      Читайте также: Мощные ливни в Италии: число жертв неустанно растет

      Елітні Maserati згоріли через негоду
      Элитные Maserati сгорели из-за непогоды

      Именно там и размещались машины – их должны были экспортировать в страны Ближнего Востока. Соленая морская вода попала к аккумуляторам машин, чем спровоцировала короткое замыкание, после чего произошла череда взрывов. К счастью, люди не пострадали.

      Напомним, что непогода уже несколько дней атакует Италию. По всей территории страны закрывают школы и университеты, люди не выходят из домов. Стихия унесла 11 жизней.

      Теги: Транспорт Пожар Погода Авто
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится
      сегодня , 10:00 Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится
      Павло Казарін
      Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня , 09:00 Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      65843
      Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      сегодня , 08:40 Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      Андрій Воропаєв
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 октября , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Команда Трампа контактировала с российской разведкой во время избирательной кампании, – NYTimes
       15 февраля 2017 , 07:14
      Выборы во Франции: как происходит первый тур голосования
       23 апреля 2017 , 19:23
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук