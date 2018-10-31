Сотни элитных Maserati сгорели в масштабном пожаре в Италии: фото и видео

Масштабный пожар возник ночью 31 октября в порту Савона. Одновременно горели аж 300 суперкаров. Пожар нанес ущерб на миллионы долларов.

Из-за непогоды морская вода затопила порт и два терминала в порту Савона, входящих в него, говорится на сайте The Local.

Читайте также: Мощные ливни в Италии: число жертв неустанно растет



Элитные Maserati сгорели из-за непогоды

Именно там и размещались машины – их должны были экспортировать в страны Ближнего Востока. Соленая морская вода попала к аккумуляторам машин, чем спровоцировала короткое замыкание, после чего произошла череда взрывов. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, что непогода уже несколько дней атакует Италию. По всей территории страны закрывают школы и университеты, люди не выходят из домов. Стихия унесла 11 жизней.