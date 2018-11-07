Сотни красных роз: Кайли Дженнер показала, какой сюрприз ждал дома – видео

Популярная блогер и бизнесмен Кайли Дженнер показала короткий ролик о том, какой сюрприз ожидал ее дома.

Новое видео Кайли опубликовала на своей странице в Instagram. Младшая сестра клана Кардашян-Дженнер показала, как выглядит ее дом, который усыпали цветами.

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Так, огромное количество букетов красных роз и свечи украсили комнаты и лестницы помещения, где проживает звезда реалити-шоу.

"Отличное завершение ночи", – отметила Кайли в подписи к фото.

Некоторые поклонники были шокированы таким сюрпризом и поинтересовались, что это сделал ее парень и отец ребенка Кайли Трэвис Скотт. "Невероятно", "Я буду много плакать, если кто-то сделает это для меня", – пишут пользователи в сети.



Сюрприз для Кайли Дженнер / Instagram-сториз

Дом Кайли Дженнер засыпали розами / Instagram-сториз

Смотрите видео, которое опубликовала Кайли Дженнер:

Напомним, что Кайли Дженнер вошла в рейтинг издания Forbes с доходом в 166,5 миллиона долларов. Состояние 20-летней Кайли Дженнер оценивается в 900 миллионов долларов, которые она заработала благодаря линии косметики Kylie Cosmetics.