Сотни людей в Киеве образовали живую цепь ко Дню Соборности: захватывающее видео

Во вторник, 22 января, украинцы будут отмечать столетие Дня Соборности Украины – объединение ЗУНР и УНР.

В этот день киевляне символически объединили берега Днепра на мосту Патона, взявшись за руки.

Читайте также: День Соборности: как украинские земли объединились в одно государство

Сотни людей, окутанные флагами Украины, прошли навстречу друг другу с правого и левого берега реки. Это символизирует объединение Западной и Украинской народной республики, что произошло в 1919 году.

Участники акции также надели форму, которую носили украинские солдаты в те времена и пели Гимн Украины.



Участники акции "Живая цепь" в Киеве

К слову, 22 января в центре Киева движение всех видов транспорта, в частности общественного, ограничат в связи с мероприятиями к столетию объединения ЗУНР и УНР.

Живая цепь ко Дню Соборности в Киеве: видео

Напомним, журналисты 24 канала рассказали, как будут отмечать столетие Дня Соборности в разных городах Украины.