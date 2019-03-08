Сотни людей вышли на марш равенства в Харькове: фото и видео

В Харькове более 400 человек вышли марш женской солидарности с лозунгами "Место женщины не на кухне – место женщины везде".

По словам корреспондента 24 канала, на акции также присутствовали мужчины и дети.

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Активисты заявили, что равенства в Украине на самом деле нет, оно только на бумаге. А неравенство прикрывают традиционными ценностями.



Марш равенства в Харькове

Два митинга выстроились друг напротив друга у Исторического музея pic.twitter.com/WYULXreudh — Nakipelo (@nakipelotv) 8 березня 2019 р.

Во время шествия по центру Харькова состоялись и интересные флешмобы. К примеру, женщина в военной форме на привязи держала мужчин в хиджабах и этим пыталась сказать, что во многих семьях женщина "привязана" к патриархальному миру.

Кроме этого, в городе в противовес маршу женщин состоялась акция которой присоединилось 300 мужчин и несколько женщин. Они пропагандировали патриархальные ценности и кричали, что феминизму нет места в стране. Из-за этого начались беспорядки, очень много людей готовились к драке.

Около ст.м.«Университет» начинается марш женской солидарности в Харькове.



В этом треде будет трансляция pic.twitter.com/R9hfBnxVbU — Nakipelo (@nakipelotv) 8 березня 2019 р.



Акция против феминизма

В центре Харькова работают более 200 правоохранителей и спецтехника.