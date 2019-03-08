Сотни людей вышли на марш равенства в Харькове: фото и видео
В Харькове более 400 человек вышли марш женской солидарности с лозунгами "Место женщины не на кухне – место женщины везде".
По словам корреспондента 24 канала, на акции также присутствовали мужчины и дети.
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Активисты заявили, что равенства в Украине на самом деле нет, оно только на бумаге. А неравенство прикрывают традиционными ценностями.
Марш равенства в Харькове
Во время шествия по центру Харькова состоялись и интересные флешмобы. К примеру, женщина в военной форме на привязи держала мужчин в хиджабах и этим пыталась сказать, что во многих семьях женщина "привязана" к патриархальному миру.
Кроме этого, в городе в противовес маршу женщин состоялась акция которой присоединилось 300 мужчин и несколько женщин. Они пропагандировали патриархальные ценности и кричали, что феминизму нет места в стране. Из-за этого начались беспорядки, очень много людей готовились к драке.
Акция против феминизма
В центре Харькова работают более 200 правоохранителей и спецтехника.