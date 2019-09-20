Сотни людей вышли на марш за климат в Киеве: красноречивые фото, видео

В Киеве на Михайловской площади начался Международный марш за климат. На событие собрались более 500 школьников, студентов и людей, которым не безразлична ситуация на планете Земля.

По словам корреспондентки 24 канала, на марш приехали люди из разных уголков Украины – из Львова, Одессы, Запорожья, Ровно и др.

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Организаторы ожидают, что к мероприятию присоединятся почти две тысячи человек.



На марш собрались почти 500 человек / Фото 24 канал, Виктория Кутьина

"У меня есть семья, два маленьких братика. Я очень переживаю за них, за их здоровье и за будущее своих детей. Кажется, в 2018 году в Киеве в августе выпал снег. Это не нормально и мой плакат "Будем играть в снежки летом" посвящен именно этому ", – пояснила участница марша Зоя.



Плакат участницы марша из-за снега, который выпал летом / Фото 24 канал

Люди пришли с различными плакатами, которые призывают отказаться от пластика, перейти на солнечную энергетику и не пользоваться топливом, которое загрязняет воздух.

Сейчас на площади проводят лекцию для участников марша. Затем они двинутся к улице Банковой, чтобы там выразить свою позицию Кабинету министров и президенту.



Участники марша пришли с разными плакатами / фото 24 канал, Виктория Кутьина



Люди выступают против пластика / фото 24 канал, Виктория Кутьина



Марш за климат в Киеве / Фото 24 канал, Виктория Кутьина

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