Сотни патронов, пулеметы и винтовки: разоблачили одессита, который хранил оружие в гараже – фото

В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который хранил оружие и боеприпасы в арендованном гараже. Мужчина рассказал, что оружие ему было нужно для личных интересов. Однако для каких именно – не признался.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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По словам задержанного, часть арсенала он купил через интернет, а остальное – нашел с помощью металлоискателя. Оружие изъяли и отправили на экспертизу.



Больше полуторы тысячи изъятых гильз

В общем правоохранители обнаружили:

2 пулемета,

2 винтовки,

пистолет Токарева,

прицел,

8 магазинов,

4 банки с порохом,

почти 500 патронов и пуль,

более 1500 гильз.



Оружие и боеприпасы, которые нашли в гараже

По данному факту открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

Смотрите подробнее в видео, сколько боеприпасов и оружия выявили правоохранители: