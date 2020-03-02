Сотни патронов, пулеметы и винтовки: разоблачили одессита, который хранил оружие в гараже – фото
В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который хранил оружие и боеприпасы в арендованном гараже. Мужчина рассказал, что оружие ему было нужно для личных интересов. Однако для каких именно – не признался.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
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По словам задержанного, часть арсенала он купил через интернет, а остальное – нашел с помощью металлоискателя. Оружие изъяли и отправили на экспертизу.
Больше полуторы тысячи изъятых гильз
В общем правоохранители обнаружили:
- 2 пулемета,
- 2 винтовки,
- пистолет Токарева,
- прицел,
- 8 магазинов,
- 4 банки с порохом,
- почти 500 патронов и пуль,
- более 1500 гильз.
Оружие и боеприпасы, которые нашли в гараже
По данному факту открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.
Смотрите подробнее в видео, сколько боеприпасов и оружия выявили правоохранители: