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      Сотни патронов, пулеметы и винтовки: разоблачили одессита, который хранил оружие в гараже – фото

      - Читати новину українською

      В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который хранил оружие и боеприпасы в арендованном гараже. Мужчина рассказал, что оружие ему было нужно для личных интересов. Однако для каких именно – не признался.

      Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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      По словам задержанного, часть арсенала он купил через интернет, а остальное – нашел с помощью металлоискателя. Оружие изъяли и отправили на экспертизу.

      гільзи
      Больше полуторы тысячи изъятых гильз

      В общем правоохранители обнаружили:

      • 2 пулемета,
      • 2 винтовки,
      • пистолет Токарева,
      • прицел,
      • 8 магазинов,
      • 4 банки с порохом,
      • почти 500 патронов и пуль,
      • более 1500 гильз.

      зброя
      Оружие и боеприпасы, которые нашли в гараже

      По данному факту открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

      Смотрите подробнее в видео, сколько боеприпасов и оружия выявили правоохранители:

       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Криминал Полиция Оружие Новости Одессы
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