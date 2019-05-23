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      Сотни священников съехались на Прощу Емельяна Ковча в Перемышляны

      Новая тема 74 Читати новину українською

      Это уже десятое Паломничество, посвященное памяти Блаженного священномученика Емельяна Ковча, которого считают покровителем Украинской греко-католической церкви. Возглавил Прощу Предстоятель УГКЦ – Блаженнейший Святослав.

      Емельян Ковч – священник-миссионер, исповедник, капеллан Украинской Галицкой Армии, общественный деятель, патриот, праведник Украины, Блаженный священномученик, покровитель священников УГКЦ начал свое служение Богу и людям именно в Перемышлянах. Ежегодно на это духовное мероприятие съезжаются сотни священнослужителей из Украины и Польши, а также представители УГКЦ из других стран мира.

      Чтобы почтить память исповедника, к юбилейной Проще присоединился и епископ Богдан Даниил. Епархия, в которой он служит, покрывает восточное побережье Соединенных Штатов Америки.

      "Он – наш Покровитель. Так что мы из года в год прибегаем с нашими радостями, с нашими молитвами. Также, возможно, кто-то с тяжелым сердцем и просьбой, чтобы он, собственно, был заступником священников перед престолом небесным", – отметил Богдан Даниил.

      Во время Второй мировой войны Блаженный Емельян Ковч спасал евреев, выдавая им свидетельства о крещении. За это его посадили в концлагерь Майданек, с которого он мог освободиться стараниями митрополита Шептицкого. Однако, священник решил остаться, чтобы духовно помогать осужденным. Именно поэтому в мире Емельян известен как священник Майданека.

      Участие в процесионной ходе и литургии приняли также и миряне. По словам благотворителей, это событие значимо не только для Перемышлян, но и для всего духовного мира.

      "Я вырос в Перемышлянах, учился в школе, которая сегодня носит имя Емельяна Ковча. Поэтому я сегодня с радостью приехал сюда, к себе на малую Родину и отбыл это событие", – рассказал основатель своего Благотворительного Фонда Ростислав Мельник.

      В 2001 году Папа Римский Иоанн Павел второй поднес Емельяна Ковча к достоинству Блаженных. А в 2009-м греко-католическая церковь провозгласила священномученика покровителем своих пастырей.

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      Теги: Религия Ростислав Мельник
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