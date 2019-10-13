Сотни тысяч беженцев из Сирии могут попасть в Европу: Турция угрожает открыть границы

Официальная Анкара недовольна постановлениями стран ЕС, в частности Германии и Франции, о прекращении поставок оружия в Турцию. В ЕС так решили из-за турецкой военной операции в Сирии.

Теперь в Турции заговорили о вероятности открытия границы с Европейским Союзом для сирийских беженцев. Такую позицию выразил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, пишет DW.

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По словам министра, Анкара не довольна реакцией ЕС на военную операцию на севере Сирии. Говорится о решение Франции и Германии о прекращении поставок вооружения Анкаре и вероятном начале оружейного эмбарго Евросоюзом.

Операцию, говорят в Турции, осуществляют с целью создать "безопасную зону" для сирийских беженцев.

Турецкое государство потратило более 40 миллиардов долларов, а Евросоюз не оказал нам необходимую поддержку. В любом случае... Сирийцы хотят попасть в Европу,

– отметил Чавушоглу.

Впрочем, он добавил, что открытие границы для беженцев из Сирии – это "угроза или блеф" со стороны Турции, а лишь "ответ Анкары на позицию ЕС".

Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир – в материале 24 канала.



Ситуация в Сирии / Инфографика DW

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