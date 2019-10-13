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      Сотни тысяч беженцев из Сирии могут попасть в Европу: Турция угрожает открыть границы

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      Сирийские беженцы могут пойти в Европу
      Сирийские беженцы могут пойти в Европу / Getty Images

      Официальная Анкара недовольна постановлениями стран ЕС, в частности Германии и Франции, о прекращении поставок оружия в Турцию. В ЕС так решили из-за турецкой военной операции в Сирии.

      Теперь в Турции заговорили о вероятности открытия границы с Европейским Союзом для сирийских беженцев. Такую позицию выразил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, пишет DW.

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      По словам министра, Анкара не довольна реакцией ЕС на военную операцию на севере Сирии. Говорится о решение Франции и Германии о прекращении поставок вооружения Анкаре и вероятном начале оружейного эмбарго Евросоюзом.

      Операцию, говорят в Турции, осуществляют с целью создать "безопасную зону" для сирийских беженцев.

      Турецкое государство потратило более 40 миллиардов долларов, а Евросоюз не оказал нам необходимую поддержку. В любом случае... Сирийцы хотят попасть в Европу,
      – отметил Чавушоглу.

      Впрочем, он добавил, что открытие границы для беженцев из Сирии – это "угроза или блеф" со стороны Турции, а лишь "ответ Анкары на позицию ЕС".

      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир – в материале 24 канала.

      Мапка
      Ситуация в Сирии / Инфографика DW

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      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: беженцы Война в Сирии Новости Турции
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