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      Сотни тысяч украинцев страдают от холода: когда наконец включат отопление в Кривом Роге

      92 Читати новину українською

      В понедельник, 12 ноября, жители Кривого Рога вышли на акцию протеста. Из-за отказа "Нафтогаза" Украины поставлять газ предприятию "Криворожская теплоцентраль" жители города уже несколько дней вынуждены терпеть холод в своих домах.

      Более 300 тысяч человек остались без тепла – нет отопления и в больницах, школах и детских садах. Детей отправили на вынужденные каникулы.

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      Полиция Кривого Рога и города Смела открыли уголовные производства из-за служебной халатности и злоупотребления властью в отношении должностных лиц, из-за которых тепло в домах не могут получить сотни тысяч человек.

      Протести у Кривому Розі
      Протесты в Кривом Роге

      "Тепло подается уже во все районы, где его не было. Единственная проблема – чтобы оно дошло до дома, это теперь чисто технические вопросы. На данный момент многие еще не почувствовал изменений. Ситуация с отсутствием тепла возникла из-за бюрократических преград и неоперативного реагирования местной власти", – сообщила журналистка Светлана Романенко.

      "Нафтогаз" проинформировал, что соответствующий договор не был подписан арбитражным управляющим, а "Криворожская теплоцентраль" находится в реестре банкротов. Поскольку предприятие находится в состоянии приватизации, позаботиться об отопительном сезоне нужно было еще летом,
      – отметила журналистка.

      Жители Кривого Рога выражают свои возмущения и в социальных сетях и призывают управление "Криворожгаза" повлиять на ситуацию.

      Мешканці Кривого Рогу висловлюють обурення

       

      Теги: Новости Украины протесты Нафтогаз отопительный сезон Новости Кривого Рога
      Источник: 24 канал
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