Сотни тысяч украинцев страдают от холода: когда наконец включат отопление в Кривом Роге

В понедельник, 12 ноября, жители Кривого Рога вышли на акцию протеста. Из-за отказа "Нафтогаза" Украины поставлять газ предприятию "Криворожская теплоцентраль" жители города уже несколько дней вынуждены терпеть холод в своих домах.

Более 300 тысяч человек остались без тепла – нет отопления и в больницах, школах и детских садах. Детей отправили на вынужденные каникулы.

Читайте также: В Кривом Роге люди зажгли шины под горгазом за отсутствия отопления: видео

Полиция Кривого Рога и города Смела открыли уголовные производства из-за служебной халатности и злоупотребления властью в отношении должностных лиц, из-за которых тепло в домах не могут получить сотни тысяч человек.



Протесты в Кривом Роге

"Тепло подается уже во все районы, где его не было. Единственная проблема – чтобы оно дошло до дома, это теперь чисто технические вопросы. На данный момент многие еще не почувствовал изменений. Ситуация с отсутствием тепла возникла из-за бюрократических преград и неоперативного реагирования местной власти", – сообщила журналистка Светлана Романенко.

"Нафтогаз" проинформировал, что соответствующий договор не был подписан арбитражным управляющим, а "Криворожская теплоцентраль" находится в реестре банкротов. Поскольку предприятие находится в состоянии приватизации, позаботиться об отопительном сезоне нужно было еще летом,

– отметила журналистка.

Жители Кривого Рога выражают свои возмущения и в социальных сетях и призывают управление "Криворожгаза" повлиять на ситуацию.