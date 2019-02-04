Сотни тысяч военных и коридор в Крым: эксперт рассказал, имеет ли Путин четкие планы

Сценарий наземного коридора в Крым или Приднестровье крайне маловероятен на данный момент. Однако если Россия решится на такой серьезный военный шаг, то это будет стоить ей огромных ресурсов, а Украине потребуется серьезная поддержка от Запада.

Однако такое развитие событий нельзя полностью исключать, рассказал аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский изданию "Радио Свобода".

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Эксперт отметил, что могут возникнуть внешние факторы, которые способны повлиять на это решение. Так, поведение Кремля будет определять поведение Запада и военная поддержка Украины со стороны США и НАТО.

Чаусовский считает, что это определит и количество военнослужащих, и тип войск, которые Россия может задействовать в случае реализации такого сценария.

Когда мы впервые подготовили доклад о возможных военных сценариях в Украине (четыре года назад – 24 канал), то оценили, что России понадобится от 20 до 30 тысяч солдат для создания российского "сухопутного моста" в Крым и примерно в два раза больше – от 40 до 60 тысяч человек, чтобы достичь Приднестровья,

– отметил он

Даже если бы Россия решилась на такой сценарий, то нуждалась бы в колоссальных ресурсах. Как пояснил эксперт, для того, чтобы создать так называемый коридор к Крыму, России необходимо до 30 тысяч солдат. С развитием действий эта цифра будет только расти. Так, чтобы пробить более широкий коридор до Приднестровья, надо сотни тысяч военных. При сценарии полномасштабной войны Москва также будет использовать разнообразную технику.

"Это был бы грандиозный размах – все военные операции, возможно, даже с использованием морского элемента... И даже сейчас, когда возникла напряженность в Азовском море, думаю, мы как раз увидим множество различной техники, которую будут использовать российские военные", – добавил Чаусовский.

Он также отметил, что украинские военные значительно улучшили свои возможности и технику в течение последних нескольких лет.

Не только благодаря "Джавелинам", но и в результате учений, вследствие реформ, которые проводились в течение последних четырех лет,

– заявил аналитик.

При этом Чаусовский пояснил, что отпор России в случае ее возможного наступления будет зависеть от уровня поддержки, которую Украина может получить от Запада и НАТО.

"Таким образом, если мы увидим войну на истощение с Украиной или временные военные действия, Россия столкнется с огромными внутренними проблемами", – сказал эксперт.

Раздвека США также считает развертывание полномасштабных военных действий на Донбассе в 2019 году маловероятным. Однако Москва продолжит дестабилизировать ситуацию в Украине, а также будет обострять ситуацию в Черном и Азовском морях.

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