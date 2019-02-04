11:56
4 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Сотни тысяч военных и коридор в Крым: эксперт рассказал, имеет ли Путин четкие планы

      118 Читати новину українською
      Путин не решится пробивать сухопутный коридор в Крым, – Stratfor
      Путин не решится пробивать сухопутный коридор в Крым, – Stratfor / Фото из открытых источников

      Сценарий наземного коридора в Крым или Приднестровье крайне маловероятен на данный момент. Однако если Россия решится на такой серьезный военный шаг, то это будет стоить ей огромных ресурсов, а Украине потребуется серьезная поддержка от Запада.

      Однако такое развитие событий нельзя полностью исключать, рассказал аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский изданию "Радио Свобода".

      Читайте также: Крым снова рассматривается как активная проблема, – российский оппозиционер Пономарев

      Эксперт отметил, что могут возникнуть внешние факторы, которые способны повлиять на это решение. Так, поведение Кремля будет определять поведение Запада и военная поддержка Украины со стороны США и НАТО.

      Чаусовский считает, что это определит и количество военнослужащих, и тип войск, которые Россия может задействовать в случае реализации такого сценария.

      Когда мы впервые подготовили доклад о возможных военных сценариях в Украине (четыре года назад – 24 канал), то оценили, что России понадобится от 20 до 30 тысяч солдат для создания российского "сухопутного моста" в Крым и примерно в два раза больше – от 40 до 60 тысяч человек, чтобы достичь Приднестровья,
      – отметил он

      Даже если бы Россия решилась на такой сценарий, то нуждалась бы в колоссальных ресурсах. Как пояснил эксперт, для того, чтобы создать так называемый коридор к Крыму, России необходимо до 30 тысяч солдат. С развитием действий эта цифра будет только расти. Так, чтобы пробить более широкий коридор до Приднестровья, надо сотни тысяч военных. При сценарии полномасштабной войны Москва также будет использовать разнообразную технику.

      "Это был бы грандиозный размах – все военные операции, возможно, даже с использованием морского элемента... И даже сейчас, когда возникла напряженность в Азовском море, думаю, мы как раз увидим множество различной техники, которую будут использовать российские военные", – добавил Чаусовский.

      Он также отметил, что украинские военные значительно улучшили свои возможности и технику в течение последних нескольких лет.

      Не только благодаря "Джавелинам", но и в результате учений, вследствие реформ, которые проводились в течение последних четырех лет,
      – заявил аналитик.

      При этом Чаусовский пояснил, что отпор России в случае ее возможного наступления будет зависеть от уровня поддержки, которую Украина может получить от Запада и НАТО.

      "Таким образом, если мы увидим войну на истощение с Украиной или временные военные действия, Россия столкнется с огромными внутренними проблемами", – сказал эксперт.

      Раздвека США также считает развертывание полномасштабных военных действий на Донбассе в 2019 году маловероятным. Однако Москва продолжит дестабилизировать ситуацию в Украине, а также будет обострять ситуацию в Черном и Азовском морях.

      ЧТО МЕЖДУ ТЕМ ПРОИСХОДИТ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ

       

      •  
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли"
      сегодня , 10:00 "Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли"
      Повернись живим 2345
      Штаты vs Россия, Трамп vs контрразведка, минюст vs Huawei – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Штаты vs Россия, Трамп vs контрразведка, минюст vs Huawei – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 446
      Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      сегодня , 11:00 Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      62
      Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      сегодня , 07:51 Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      354
      Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому
      сегодня , 07:30 Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому
      Ольга Черненко 1198
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Киевский чиновник "погорел" на взятке
       14 мая 2015 , 09:18
      Электронное декларирование запустят вовремя, хотя есть проблема, – глава Нацагентства
       14 августа 2016 , 18:48
      "Лобановский в сорок лет регулярно тест Купера бегал", – российский тренер о работе с легендой Динамо
       28 сентября 2018 , 23:38
      Тренер, який поставив хрест на кар'єрі Зозулі в Бетісі, може в майбутньому очолити Барселону
       13 ноября 2018 , 08:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук