Сотник: Ни один человек за смерти Небесной сотни не наказан, майдановцев уже начали обвинять

Сегодня продолжится судебное заседание по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве и покушении на правоохранителей во время Революции Достоинства.

За процессом следят общественные активисты и парламентарии, и по мнению народного депутата "Объединение "Самопомич" Елены Сотник, несмотря на то, как активно сейчас разворачивается это дело, очень скоро любой протестант, который был на Майдане, может так же оказаться под обвинениями: "За то, что в тот момент выступал против террора власти, которая убивала людей".

Народный депутат напоминает, что на сегодня нет ни одного приговора в отношении "беркутовцев", которые расстреливали майдановцев.

"Ни одного за 4 года – ни заочного, ни даже тем, кто сейчас находится в СИЗО. По делу Ивана Бубенчика имеем обратную ситуацию – майдановцев фактически обвиняют в расстреле "беркутовцев". Я думаю, это будет переломный, резонансный момент. С политической, общественной точки зрения это не что иное, как дискредитация Майдана", – сказала Елена Сотник.