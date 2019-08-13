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      Сотня капканов и открытки: в Одессе начали всеукраинский тур в поддержку пленников Кремля

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      Активисты установили импровизированные капканы
      Активисты установили импровизированные капканы / Екатерина Петренко

      В Одессе разместили интересную инсталляцию – 121 взведенный капкан. Они символизируют 97 политзаключенных и 24-х военнопленных моряков. Столько украинцев незаконно удерживают в тюрьмах России и во временно оккупированном Крыму.

      Эти капканы на Приморском бульваре символизируют ловушки, в которые на территории России и оккупированного полуострова может попасть каждый украинец. В некоторых капканах лежат вещи политзаключенных – обувь, одежда. К каждому прикреплены цепь и табличка с надписью "Сделано в Кремле". Посреди инсталляции – информационный куб, где одесситы знакомились с информацией о заключенных украинцах и способами их поддержать.

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      Ловушки, установленные активистами / Фото Екатерины Петренко

      Это – первая акция глобальной кампании "Save Oleg Sentsov" в рамках всеукраинского тура по 10 городам Украины. На очереди Херсон, Харьков, Мариуполь, Львов и другие города.

      "Мы делаем все возможное, чтобы поднять этот вопрос в инфопространстве и добиться, чтобы наши граждане дожили до освобождения. В российских колониях пленников пытают, не оказывают надлежащую медицинскую помощь, нет доступа к независимым юристам. Поэтому мы поднимаем этот вопрос разными путями, проводим публичные акции в разных городах. Сейчас приглашаем подписать открытки украинским политзаключенным и просто поговорить об этой проблеме. Каждый может внести свой вклад в эту кампанию. Можно уделить 5-10 минут – расшерить информацию в соцсети, написать пост или отправить письмо. Это очень важно, потому что показывает заключенным, что о них думают и борются за их освобождение", – сказала волонтер кампании "Save Oleg Sentsov" Елизавета Мэй.


      Акция в поддержку политзаключенных / Фото Екатерины Петренко

      Активисты также подчеркнули, что написание писем уменьшает как физическое, так и психологическое давление российских тюремщиков на пленников. Ведь это демонстрирует, что о человеке помнят. А, следовательно, любое преступление против него и нарушение его прав громко зазвучит в инфопространстве, что приведет к усилению международного давления на Россию.

      Около сотни открыток подписали одесситы и гости города пленникам Кремля. Среди них – и родители с детьми, и участники боевых действий на Донбассе, и даже россияне-противники путинского террора. Акция получилась настолько эмоциональной и болезненной, что действительно никто не сдерживал слез. Подписанные открытки со словами поддержки организаторы распределят между всеми заключенными и отправят по почте в колонии.



      Люди пишут письма политзаключенным / Фото Екатерины Петренко

      Я написал фразу "Вместе и до конца" русским транслейтом, как и организаторы попросили, чтобы ребята понимали, что они не одни, что мы боремся и о них помним. В нынешних условиях им важно чувствовать поддержку не только гражданских, но и военных,
      – сказал морпех 503 батальона с псевдо "Дизайнер".

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      Люди пишут письма политзаключенным / Фото Екатерины Петренко

      Координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак сообщила, что сейчас в российских тюрьмах и во временно оккупированном Крыму содержатся по сфабрикованным обвинениям 97 политзаключенных и 24 моряка со статусом военнопленных. Большинство из них – крымские татары.

      Людей преследуют за религиозные и политические взгляды, за их мировоззрение, гражданскую позицию и гражданскую деятельность. Есть и такие, кого обвинили в планировании "диверсий", "терактов", чтобы создать картинку для российской пропаганды,
      – сообщила Томак.

      Среди участников глобального тура и Людмила Шумкова – тетя украинского политзаключенного, участника "Правого сектора" Олександра Шумкова, которому инкриминируют участие в экстремистской организации.

      "Хотите услышать, какое к нему отношение в России? Как-то мы искали переводчика, потому что Саша отказывался говорить на русском. И конвоир сказала такую фразу: "Вывести этого хохла на мороз и он быстро заговорит по-русски". Сейчас Сашу удерживают в колонии Тверской области в одиночной камере – карцере в связи с "особой опасностью". В этой колонии его 4 раза кидали в штрафной изолятор, а сейчас на полгода упекли в одиночную камеру", – сказала Шумкова.


      Ловушки, установленные активистами / Фото Екатерины Петренко

      По мнению активистки Лизы Мэй, также тяжелее всех сейчас будет пленнику Павлу Грибу, ведь его – неизлечимо больного – готовятся этапировать.

      Мы через 2 недели будем праздновать День независимости, а в этот день будет 2 года, как Гриба выкрали и упекли в российскую тюрьму. Он неизлечимо болен, ему надо принимать поддерживающие препараты. Надлежащей медицинской помощи ему в колонии никто не обеспечил... Сейчас Павел готовится пойти по этапу в колонию, мы боимся, что он этот этап может не пережить. Нам надо бороться не только за освобождение, но и за то, чтобы они могли дожить до освобождения,
      сказала активистка.

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      Отправить письмо можно обычной почтой или через электронную сеть "Фсин-Письмо". Адреса людей, которых удерживают в России, можно найти по ссылке. Для отправки письма заключенным крымчанам надо пересылать их в Центр гражданских свобод по адресу 01024, г. Киев, ул. Бассейная, 9-Г, оф. 25, а дальше их перешлют адресатам.

      Одна из главных идей акции – поддержка пленников Кремля и их семей. Помочь финансово семьям можно, перечислив деньги на счет ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" – ЕГРПОУ 41807583 р/с 26 00 10 55 74 67 97 в АО КБ "Приватбанк" ЕГРПОУ 14360570 код банка 313399 или по номеру карточки организации в "Приватбанке" – 5169 3305 1740 9675.


      Человек пишет письмо политзаключенному / Фото Екатерины Петренко

      Напоследок в Одессе показали фильм "Полуостров Крым" чешского документалиста про российскую агрессию после оккупации. Следующая акция глобального тура состоится уже 15 августа в Херсоне. Эти акции по всей Украине соберут вокруг неравнодушных, которые вместе продолжат поддерживать и бороться за освобождение незаконно заключенных Россией украинцев вплоть до возвращения каждого из них живыми домой.

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      Что известно о глобальной кампании "Save Oleg Sentsov"?Кампания объединяет людей в более 40 странах мира, постоянно контактирует с международниками, членами Европарламента и ПАСЕ. Кампания проводит публичные акции, координирует международную поддержку пленников Кремля, занимается перепиской, направляет обращение к международникам, распространяет информацию в соцсетях. Специфика кампании – самоорганизация по инициативе местных волонтеров. Каждый может приобщиться к глобальной инициативе в поддержку заключенных России здесь.

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Статьи Публикации Олег Сенцов Репортаж Украинцы в плену РФ
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