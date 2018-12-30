Сотня Санта-Клаусов на велосипедах проехалась центром Запорожья: яркие фото и видео

По улицам Запорожья проехались Санта-Клаусы на велосипедах. Они вместе с сотней других новогодних персонажей устроили в городе велозаезд.

К слову, он уже стал традиционным. Так местное велоссообщество поздравляет горожан с праздниками и еще раз напоминает о здоровом образе жизни.

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Веселая колонна велосипедистов напоминает городу, что Новый год – уже на пороге. Любители крутить педали призывают горожан садиться на двухколесный транспорт. Участница велопробега, бухгалтер Татьяна не представляет своей жизни без двухколесного.



Велосанты в Запорожье / фото zp.vgorode.ua

Где-то 300-400 километров за 5-6 дней накатываем. Велосипед – это наша жизнь. Я езжу на работу на велосипеде, я работаю главным бухгалтером. В нашем банке, в налоговой меня уже воспринимают нормально, когда я приезжаю на велосипеде. Парковки нет. Я прямо в банк захожу с велосипедом,

– рассказала участница акции Татьяна Видлога.

В многолюдных местах участники новогоднего велопарада останавливались и устраивали танцы с песнями. А малышей угощали сладостями. Довольными были и взрослые, и дети. Кроме того, участники акции убедительно рассказывали, какие именно положительные изменения в их жизни принес двухколесный.

С появлением велосипеда у меня появилась активная жизнь. Я увидела столько мест красивых! Узнала, что и в городе, и вокруг Запорожья есть множество просто невероятно красивых мест, о которых я даже не знала раньше,

– поделилась положительным опытом участница акции Татьяна Лотавра.



Велосанты развлекали местных жителей​/фото zp.vgorode.ua



Также вктивисты рассказали о положительном влиянии велосипедов на их жизнь / фото zp.vgorode.ua

Запорожские велосипедисты проводят такую акцию шестой год подряд – и она уже стала одной из главных новогодних изюминок Запорожья.