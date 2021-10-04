Об инциденте сообщила в сети тетя пострадавшего 9-классника Татьяна Скляр. Она это сделала 3 октября, однако травмирование произошло в школе города еще в среду 29 сентября. По ее словам, парню в голову попала ножка стула, которую вытесал другой ученик.

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Запустил, как бумеранг

Женщина рассказала, что деревянное изделие другой школьник просто запустил по мастерской, как бумеранг. Оно попало пострадавшему в висок. Учитель якобы был свидетелем травмирования, однако никак не отреагировал.

Парень просидел еще 2 урока и написал бабушке, что ему плохо – сильно болит голова, а также ощущается тошнота. Тогда бабушка позвонила классному руководителю и только после этого школьника отвели к медсестре.

Понадобилось МРТ

Там ему измерили давление и показатели были 145 / 90. Когда парень пришел домой симптомы остались. Кроме этого стало больно смотреть по сторонам. Поэтому 9-классника повели к неврологу и делать МРТ мозга.

Врач диагностировал сотрясение мозга. Также в листе, который заполнил врач, говорится, что парень не терял сознание.



Лист с выпиской врача / Фото Татьяны Скляр

Что известно о сотрясении мозга

Сотрясение мозга – это черепно-мозговая травма, которую вызвал удар по голове или падение. Особенно такая травма опасна для маленьких детей. Это объясняют тем, что они не могут сказать, как себя чувствуют.

Обычно симптомы возникают почти сразу. Однако иногда это происходит в течение 24 – 72 часов после получения травмы. Среди симптомов у подростков преимущественно встречаются головокружение, двоение в глазах, чувствительность к свету и проблемы с концентрацией. Подробнее о сотрясении мозга у детей читайте по ссылке.