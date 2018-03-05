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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сотрудница "Укртрансбезпеки" и ее мужа задержали на взятке в Львове

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Сотрудница "Укртрансбезпеки" и ее мужа задержали на взятке в Львове
/ Фото пресс-службы полиции

Во Львове во время получения взятки в сумме тысяча долларов задержали руководительницу отдела управления Госслужбы Украины по безопасности на транспорте во Львовской области. В качестве посредника в получении взяток чиновница привлекла своего мужа.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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Правонарушительница создавала искусственный дефицит бланков разрешений на осуществление международных грузовых автоперевозок. В дальнейшем за определенное вознаграждение организовывала и помогала перевозчикам с их выдачей,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, у посредника дополнительно изъяли 3,2 тысячи долларов США и 10 тысяч гривен, а также 24 пустых бланков разрешений, "черновые" записи с записями номеров бланков и сумм средств, полученных за их выдачу.

По месту работы и жительства фигурантов было также изъято более 16 тысяч долларов США, 48 тысяч гривен и 11 тысяч евро.

Досудебное расследование проводится по статье 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Взятка Криминальные новости Полиция Новости Львова
Источник: 24 Канал
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