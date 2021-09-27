Сотрудничали с оккупантами в Крыму: СБУ разоблачила конструкторское бюро в Днепре
Источник:СБУ
В городе Днепр большое конструкторское бюро выполняло заказ оккупационной власти Крыма. Компания работала над модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова.
Конструкторское бюро прикрывалось аффилированными предприятиями из России. В то же время от российского правительства днепряне получали контракты на значительные суммы. В частности один из них оценили в 3,5 миллиона долларов.
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Украинское бюро выполняло работы на серьезных объектах в Крыму. Говорится о поставщиках электрической и тепловой энергии в Симферополе, Саках и Керчи:
- КрымТЭЦ;
- Симферопольской ТЭЦ;
- Камыш-Бурунской ТЭЦ;
- ТЭЦ Сакских тепловых сетей
Украинцы пытались обойти закон
Работники бюро в Днепре работали с россиянами не напрямую. Они пытались обойти украинский закон и для этого создали несколько компаний в России. Таким образом украинцы могли "под прикрытием" участвовать в тендерах и заключать соответствующие соглашения.
В Днепре разоблачили конструкторское бюро, которое работало на российское правительство / Фото СБУ
Представители Службы безопасности Украины провели обыски в офисе и по адресам проживания фигурантов дела. Правоохранители изъяли техническую документацию, подтверждающую работу на предприятия с временно оккупированных территорий, российские банковские карты и печати аффилированных компаний.
По данному факту открыли уголовное производство. Назначен ряд экспертиз. Участникам преступной схемы готовят сообщение о подозрении.Обратите внимание! Еще в декабре 2020 года Минимущества Крыма, подконтрольное России, заявило о продаже части акций Крым ТЭЦ за 150 миллионов рублей. Теплоэлектроцентраль находится под санкциями США вместе с Симферопольской, Камыш-Бурунской и Сакской ТЭЦ.
События в Крыму: последние новости
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