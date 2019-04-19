Сотрудничество бизнеса и образования: Метинвест и ПГТУ стали партнерами

Группа "Метинвест" и Приазовский государственный технический университет (ПГТУ) подписали Меморандум о сотрудничестве.

Документ объединил стремления металлургического бизнеса и педагогов мариупольского вуза в развитии профильного обучения и подготовки востребованных молодых специалистов.

Как сообщается на сайте предприятия, новый формат сотрудничества предполагает развитие взаимодействия компании и вуза по организации и проведению курсов по подготовке к ВНО, курсы в рамках STEM-образования школьников, внедрение дуальной формы обучения на базе университета и предприятий компании, организации практики и стажировок студентов и преподавателей, а также поощрения лучших студентов профильных специальностей в рамках стипендиальной программы Группы "Метинвест".

Благодаря инвестициям Группы будет модернизирована и учебная база кафедр металлургического направления. Первый шаг сделан: вузу переданы тренажеры-имитаторы по доменному и конвертерному производству, а также электронные учебные курсы по металлургическим процессам.

По словам и.о. директора по персоналу и социальной политике Группы "Метинвест" Александра Пимкина, "Метинвест" – это международная компания с украинским сердцем, которая первая в Украине делает качественные изменения в области образования, определяя перспективу на годы вперед.

"Меморандумом с Приазовским государственным техническим университетом мы заложили платформу для нашего будущего сотрудничества, на котором будем вместе развивать науку, строить новую программу развития молодых специалистов и укреплять промышленный потенциал Украины. Компьютерный класс с модуляторами производства – это только один из примеров. Мы будем и в дальнейшем развивать лаборатории, в которых студенты смогут практически поработать с различными металлургическими процессами и технологиями. Мы готовы инвестировать в развитие талантливой и амбициозной молодежи. Будущее возможно строить только с заинтересованными людьми – с теми, кто стремится создавать что-то новое, интересное и прогрессивное", – считает он.

При этом ректор Приазовского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор Вячеслав Волошин заявил, что Группа "Метинвест" является ключевым работодателем для выпускников университета.

"Многие из наших студентов проходят практику на предприятиях компании, и затем остаются там работать. Учитывая положительный опыт многолетнего сотрудничества с металлургами, новый документ продолжает уже начатые проекты и расширяет возможности для внедрения свежих инициатив, в частности, поощрение лучших студентов в рамках новой стипендиальной программы нашего партнера – Группы "Метинвест", – подытожил он.