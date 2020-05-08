Сотрудничество Украины и МВФ: какую выгоду получит официальный Киев

Сейчас Украина сотрудничает с Международным валютным фондом по программе stand-by. Но вскоре сможет претендовать и на программу расширенного финансирования EFF. В итоге Украина получит не только более 10 миллиардов долларов помощи, но и вернется к обсуждению большей суммы нового финансирования.

Как сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, переговоры между Украиной и МВФ продолжаются, и о завершении этого будет сообщено официально. Окончательных решений еще нет. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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Инструменты МВФ

С точки зрения программ в МВФ есть разные инструменты помощи странам. В условиях приоритета структурных реформ Фонд предлагает странам программы расширенного кредитования – EFF.

"Именно такую ​​программу фонд предложил Украине обсуждать в середине 2019 года, после формирования нового правительства Алексея Гончарука и парламента", – добавил Рашкован.

По его словам, в сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

Это проблема для многих правительств, не только для правительства Дениса Шмыгаля. И решение изменения программ не является специфическим решением Фонда для Украины. Пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может измениться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF,

– подчеркнул финансист.

Почему так случилось – он объясняет, что прежде всего на протяжении последних 2 месяцев Фонд оказывал в основном emergency financing. В то же время такое финансирование в пределах продуктов Rapid Financing Instrument или Rapid Credit Facility было предоставлено 50 странам в размере 17,5 миллиарда долларов.

Но в антикризисных условиях или для предотвращения негативных последствий кризиса в Фонде есть другие программы. Одна из них – линия standby. Это более короткие, более сфокусированные на антикризисных мероприятиях программы. Деньги по ней получить легче. Эти средства могут быть также направлены в бюджет для частичного покрытия дефицита. Условий получения финансирования по ним – меньше.

Такие программы не направлены на структурные реформы. Они направлены на начальном этапе на помощь странам в финансировании расходов на медицину, на формулирование адекватной кризисной монетарной и фискальной политики, на сохранение финансовой стабильности, а затем – на помощь к возвращению в снижении бюджетного дефицита и будут сфокусированы на выходе экономик из кризиса,

– подчеркивает Рашкован.

Но, продолжает он, в течение нескольких последних месяцев сменилось правительство, и под влиянием пандемии внешняя макросреда тоже изменилась. Изменился макропрогноз: планируемый рост экономики под влиянием COVID-19 поменялся на падение.

Кроме того, определенным образом изменились приоритеты правительства. Например, закон о бюджете на 2020 год не предусматривает значительных поступлений от приватизации в 2020 году, а это была одна из структурных реформ, которую планировали провести в рамках программы МВФ. В то же время старт земельной реформы немного откладывается. Вырос и дефицит бюджета как реакция на кризис.

"На основе с того, что я написал в начале, standby линия – более адекватный продукт от МВФ в такой ситуации в пределах преодоления кризиса, вызванного пандемией. И не только для Украины, поскольку именно такой продукт предлагают и другим странам. Фонд сейчас не обсуждает новые программы EFF. Но все может измениться", – отметил эксперт.

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Суммы финансирования для Украины

Программа EFF. Она была на 3 года и на сумму 8 миллиардов долларов. В рамках этой программы в течение следующих 18 месяцев, до конца 2021 года, Украина планировала получить от МВФ 5 миллиардов долларов и остальные 3 миллиарда планировала получить в 2022 – 2023 годах.

Программа Standby. Украина планирует в течение следующих 18 месяцев получить тех же 5 миллиардов долларов от МВФ.

"В чем же "зрада"? А ее нет. Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020 – 2021 годов более легкие, чем получение тех же 5 миллиардов долларов в рамках программы EFF, поскольку не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", – констатировал представитель Украины МВФ.

В то же время после утверждения новой программы МВФ Украина получит дополнительные средства помощи со стороны международного сообщества.

Программа standby : 3.5 миллиарда долларов (1.5 миллиарда долларов в 2021 году);

: 3.5 миллиарда долларов (1.5 миллиарда долларов в 2021 году); Bilateral финансирование от других стран, привязанное к программе МВФ : 0.4 миллиарда долларов;

: 0.4 миллиарда долларов; Программа DPL Всемирного Банка : 1 миллиард долларов;

: 1 миллиард долларов; Средства от Всемирного банка на помощь системе здравоохранения : 0.15 миллиарда долларов;

: 0.15 миллиарда долларов; Макрофинансовая помощь от ЕС : второй транш 0.6 миллиарда долларов;

: второй транш 0.6 миллиарда долларов; Новая макрофинансовая помощь от ЕС: 1.3 миллиарда долларов.

Посчитайте, сколько выходит вместе средств. Добавьте к ним валютные своп-линии гривна/доллар или гривна/евро, которые НБУ может получить от других центральных банков. Такое соглашение уже подписали с ЕБРР США в объеме до 500 миллионов долларов. При этом гривна, которую получит ЕБРР, будет направлена ​​на кредитование экономики. Дальше больше,

– отмечает эксперт.

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Какие выводы для Украины

Итак, летом 2021 года Украина сможет начать подготовку к получению новой программы расширенного финансирования EFF, чтобы получить его после окончания SBA.

И тогда за это время Украина получит не только более 10 миллиардов долларов помощи международных финансовых организаций в 2020 году, но и вернется к обсуждению большей суммы нового финансирования от МВФ.