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      Сотрудничество Украины с МВФ: Зеленский и Шмыгаль рассказали, что власть делает для этого

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      Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является важным для Украины. Он пояснил, что это нужно не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

      Чинний уряд виконав більше зобов'язань, ніж будь-який попередній, розповів Зеленський журналістам Bloomberg.

      Зверніть увагу Колапс судової системи близько: Зеленський свідомо не розблоковує реформу 

      Він зауважив, що серед вимог МВФ, які має виконати Україна, залишилася земельна реформа і банківський законопроєкт. Зеленській додав, що взяв на себе зобов'язання ухвалити ці закони.

      За словами Володимира Зеленського, новий міністр фінансів України Ігор Уманський виступає за те щоб якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ, і вже найближчим часом разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вони планують відбути на зустріч у США.

      Як повідомили у Telegram-каналі ZEbro News Ukraine, новообраний прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з командою МВФ на чолі з головою місії МВФ до України Роном ван Роденом. Вони обговорили подальші кроки двостороннього співробітництва та подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці.

      Ще раз хочу наголосити, що уряд України налаштований на продовження співробітництва із МВФ. І першочерговим пріоритетом є започаткування програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні,
      – сказав Шмигаль.

      Що відомо про банківський законопроєкт

      Президент України пояснив, що наразі триває робота над підготовкою законопроєкту щодо функціонування банківської системи. Він зробить неможливим повернення банків їхнім колишнім власникам. Однак, на думку Зеленського, можливі проблеми з погляду оцінки його конституційності.

      Більше про деталі законопроєкту, який Україна пообіцяла ухвалити МВФ – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Зауважимо, що МВФ розпочав процес погодження нової програми фінансування України у розмірі 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року, але остаточне погодження за Радою директорів МВФ. Очікували, що це відбудеться вже у лютому, але процес затягнувся.

      МВФ чекає від України:

      • ухвалення закону про неможливість повернення банків ексвласникам;
      • завершення розпочатих реформ;
      • врегулювання тарифів.

      Допоки українська сторона не виконає вимоги, МВФ тимчасово зупинив погодження нової програми.

      Почему доллар растет: прогнозы для Украины
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Банки Реформы Законодательство Игорь Уманский Президент Украины Приватбанк Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Транш МВФ МВФ Новости Украины Новости политики
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