Следователи ГБР задержали сотрудника одного из киевских подразделений СБУ. Работника Службы безопасности поймали с поличным, когда он продавал боеприпасы.

Оружие работник СБУ продавал гражданским

По предварительной информации, задержанный наладил целый механизм сбыта боеприпасов. Оружие мужчина продавал гражданским лицам. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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Лишь одному жителю Харькова работник СБУ продал автомат, 5 магазинов к нему и 1 200 патронов. За все это мужчина просил 1,5 тысячи долларов. Задержали мужчину, когда он пытался продать очередную партию патронов и гранаты.

Во время обысков обнаружили много боеприпасов

Во время обыска жилья задержанного, а также помещения в Харькове, которое он использовал под склад, обнаружили:

3 500 патронов;

автомат "АКС-74";

2 гранаты, которые внешне похожи на боевые.

Правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении. Задержанному инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Мужчину отстранят от занимаемой должности, а также изберут ему меру пресечения.

Обратите внимание! Если горе-предпринимателя признают виновным, то ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.



Следователи провели обыски дома у задержанного и на складе / Фото ГБР



Работник СБУ наладил механизм сбыта оружия / Фото ГБР