Бизнес вне закона: сотрудник СБУ торговал оружием – фото
Следователи ГБР задержали сотрудника одного из киевских подразделений СБУ. Работника Службы безопасности поймали с поличным, когда он продавал боеприпасы.
Оружие работник СБУ продавал гражданским
По предварительной информации, задержанный наладил целый механизм сбыта боеприпасов. Оружие мужчина продавал гражданским лицам. Об этом информирует пресс-служба ГБР.
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Лишь одному жителю Харькова работник СБУ продал автомат, 5 магазинов к нему и 1 200 патронов. За все это мужчина просил 1,5 тысячи долларов. Задержали мужчину, когда он пытался продать очередную партию патронов и гранаты.
Во время обысков обнаружили много боеприпасов
Во время обыска жилья задержанного, а также помещения в Харькове, которое он использовал под склад, обнаружили:
- 3 500 патронов;
- автомат "АКС-74";
- 2 гранаты, которые внешне похожи на боевые.
Правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении. Задержанному инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Мужчину отстранят от занимаемой должности, а также изберут ему меру пресечения.
Следователи провели обыски дома у задержанного и на складе / Фото ГБР