Сотрудники ГФС задержали экс-таможенника, который украл груз стоимостью 154 миллионов гривен

В Одессе задержали экс-сотрудника таможни, которого подозревают в краже контейнеров с нерастаможенным арестованным грузом на общую сумму 154 миллиона гривен.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан на своей странице в Facebook.

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Сотрудники ГФС задержали известного в определенных кругах человека, бывшего работника Одесской таможни, деятельность которого связывают с контрабандой, – Дениса Аминева. Его подозревают в причастности к похищению арестованных товаров, а именно – 37 контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 миллиона гривен,

– написал Продан.

Он также добавил, что похищенные контейнеры находились на территории таможенного поста "Одесса-Центральный".