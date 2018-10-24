Сотрудники Группы компаний "АИС" протестуют против произвола АРМА и DCH

23 ноября 2018 года около 200 сотрудников Группы компаний "АИС", которые работают в киевских автоцентрах, провели акцию протеста.

Она прошла перед офисом Группы компаний DCH Александра Ярославского и перед Национальным агентством Украины по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА).

Как ранее официально заявляла Группа компаний "АИС", ООО "ЖК "Воздвиженка" (входит в DCH) заблокировала работу ряда автоцентров "АИС" в Киеве, Одессе, Днепре, Запорожье, Полтаве, Чернигове. На недвижимое имущество автоцентров в рамках происходящих судебных споров было временно арестовано и без проведения тендеров передано нац. агентством АРМА в управление ООО "ЖК "Воздвиженка", которая не ведет на объектах никакой хозяйственной деятельности и блокирует доступ к имуществу "АИС", которые не являются объектом ареста.

По итогам противоправных действий ООО "ЖК "Воздвиженка" сотрудниками "АИС" были подготовлены официальные обращения к Национальной Полиции и АРМА, которые по состоянию на сегодня остались без ответа и соответствующей реакции.

Учитывая бездействие и произвол со стороны АРМА и DCH перед центральными офисами обеих структур были проведены предупредительные акции протеста сотрудников автоцентров "АИС".

Выдвинутые требования включают:

1. Немедленно расторгнуть договоры между ООО "ЖК "Воздвиженка" и АРМА об управлении недвижимым имуществом автоцентров и провести честный открытый конкурс на управление имуществом на период проведения расследований и судебных споров.

2. Вмешаться в ситуацию с незаконной блокировкой автоцентров со стороны ООО " РК "Воздвиженка" и восстановить функционирование автоцентров.

3. ООО " РК "Воздвиженка" немедленно предоставить доступ к имуществу предприятий, которые не являются объектом ареста.

4. Компаниям, входящим или имеющим отношение к DCH не участвовать в тендере (конкурсе) на управление недвижимым имуществом.

Представители DCH побоялись выйти к митингующим и заперлись в офисе. Представители АРМА приняли требования протестующих в работу, о результате рассмотрения которых Группа компаний "АИС" проинформирует общественность.

В случае продолжения попыток блокирования работы Группы компаний "АИС", акции протеста будут продолжены в более масштабном формате с привлечением нескольких тысяч сотрудников компании со всей страны.

Как ранее официально заявляла Группа компаний "АИС", несмотря на попытки со стороны АРМА и DCH заблокировать ее работу, компания продолжает выполнять все обязательства перед клиентами и планирует открытие новых объектов.