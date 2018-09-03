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Сотрудники киберполиции задержали в Днепре мошенников, которые похищали данные платежных карт

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Через POS терминалы злоумышленники похищали данные с карточек
Через POS терминалы злоумышленники похищали данные с карточек / hwp

Работники Приднестровского управления киберполиции в Днепре задержали группу из трех человек, действовавших в нескольких эквайринговых сетях в течение 2017-2018 годов.

Об этом сообщила пресс-служба отделения киберполиции Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что сотрудникам полиции удалось разоблачить группу из трех человек, которые организовали преступную схему хищения денег с карт граждан путем компрометации карточек через POS-терминалы используя скимминговые устройства.

В полиции сообщили, что двое злоумышленников устраивались на временную работу в заведения общепита и заведения розничной торговли и тайно устанавливали скимминговые устройства. Впоследствии, во время уплаты пользователями за услуги через POS-терминалы, злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации с платежных карт.

кіберполіція, шахрайство, платіжні картки

Мошенники использовали специальные скимминговые устройства

Работниками киберполиции установлено 25 фактов компрометации карт. Только по этим зарегистрированным случаям злоумышленники нанесли ущерб на общую сумму 410 тысяч гривен.

В квартирах членов преступной группы были проведены санкционированные обыски, во время которых было изъято скимминговое устройство, компьютерная техника, флешки с информацией, платежные квитанции и другая документация и черновые записи. Также сотрудники полиции изъяли более полусотни скомпрометированных платежных карт.

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В полиции по данному факту начали уголовное производство в порядке части 4 статьи 185 (Кража) УК Украины. Организатора задержали в порядке статьи 208 УПКУ. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении участникам преступной группы и избрания им меры пресечения.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Днепра Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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