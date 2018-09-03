Сотрудники киберполиции задержали в Днепре мошенников, которые похищали данные платежных карт

Работники Приднестровского управления киберполиции в Днепре задержали группу из трех человек, действовавших в нескольких эквайринговых сетях в течение 2017-2018 годов.

Об этом сообщила пресс-служба отделения киберполиции Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что сотрудникам полиции удалось разоблачить группу из трех человек, которые организовали преступную схему хищения денег с карт граждан путем компрометации карточек через POS-терминалы используя скимминговые устройства.

В полиции сообщили, что двое злоумышленников устраивались на временную работу в заведения общепита и заведения розничной торговли и тайно устанавливали скимминговые устройства. Впоследствии, во время уплаты пользователями за услуги через POS-терминалы, злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации с платежных карт.

Мошенники использовали специальные скимминговые устройства

Работниками киберполиции установлено 25 фактов компрометации карт. Только по этим зарегистрированным случаям злоумышленники нанесли ущерб на общую сумму 410 тысяч гривен.

В квартирах членов преступной группы были проведены санкционированные обыски, во время которых было изъято скимминговое устройство, компьютерная техника, флешки с информацией, платежные квитанции и другая документация и черновые записи. Также сотрудники полиции изъяли более полусотни скомпрометированных платежных карт.

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В полиции по данному факту начали уголовное производство в порядке части 4 статьи 185 (Кража) УК Украины. Организатора задержали в порядке статьи 208 УПКУ. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении участникам преступной группы и избрания им меры пресечения.