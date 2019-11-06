Сотрудники оккупационных администраций Донбасса смогут быть во власти, – "слуга народа" Ткаченко

Депутат фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко заявил, что сотрудники оккупационных администраций Донбасса смогут остаться в команде новой власти.

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Ткаченко заявил в эфире "Донбасс.Реалии", что на "той стороне сейчас при власти все равно есть профессиональные люди".

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Есть люди со здравым смыслом, есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти,

– так сказал "слуга народа".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее отмечал, что после разведения войск на Донбассе пророссийские боевики не смогут остаться на территории Украины.

Пристайко заявлял, что они "не сядут рядом с депутатами Верховной Рады", потому что это политическая "красная линия".

Владимир Зеленский сообщал, что выборы на оккупированном Донбассе смогут состояться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

Что известно о Максиме Ткаченко? Депутат от "Слуги народа". 23 октября стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.



В августе 2014 он стал одним из совладельцев ООО "Квартал-концерт" – дочерней компании Студии "Квартал 95". Он владеет четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером.

Что известно о разведении войск?

Разведение войск в районе Золотого началось 29 октября и официально завершилось 2 ноября, когда в ОБСЕ поступили соответствующие уведомления от обеих сторон конфликта. Украинская сторона и боевики заявили, что готовы начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения: продолжаться это должно до 25 ноября.

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Сейчас территорию в районе Золотого полностью контролирует Министерство внутренних дел. В то же время здесь введен "желтый" режим, предусматривающий специальные полномочия для военнослужащих и правоохранителей.

Разведение войск в районе Золотого произошло в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встрече. Следующим этапом должно быть разведение сил в Петровском, предварительно это должно произойти 8 ноября.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала