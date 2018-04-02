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Смена поколений не поможет нам избавиться от скрепных совков среди нас

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Фото из фейсбук
Фото из фейсбук / Фейсбук Борислава Березы

На первом скрине человек в форме ВСУ, который привык судить и осуждать.

Он решил поднять свою самооценку за счет тех, кого он посчитал не таким, как он.

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На втором скрине комментарий мамы подростка, который тоже любит одеваться ярко. И выясняется, что парень имеет гражданскую позицию и помогает уже 4 года таким, как этот "селфер".

Думаете, этот "боец с цветным многообразием" понял свою ошибку и снял после этого свой пост?

Нет. Хотя в комментариях ему насовали изрядно. Но он из тех, кто привык судить, а не мыслить. И в комментариях к его посту нашлись подобные, как он. И такие же подобные лайкнули его пост. Они живут среди нас.

У них свои скрепы, которые не сильно отличаются от кремлевских. Цвет, может, другой.

Он привык мыслить шаблонами. Все, что выходит за рамки его восприятия – не нормально. И таких немало.

Когда-то такие как он осуждали тех, кто слушает джаз. Помните? "Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра Родину продашь!"

Потом они били тех у кого длинные волосы, или кто носит джинсы-клеш. Любой, кто отличается от их серого мировоззрения и кто не такой, как они, вызывает у них неприятие. Они совки. И смена поколений не избавит нас от таких. Тех, кого воспитали быть такими, взращивают себе подобных. А они продолжают традиции заложенные их родителями. Изменить может лишь слом сознания.

Что мы можем противопоставить им? Не быть такими. Оставаться людьми. И помнить, что когда уходит инакомыслие и многообразие, то приходит серость и тлен. А это точно не мой выбор.

Автор: Борислав Береза

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Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Соцсети Вооруженные Силы Украины УПЦ МП религия
Источник: 24 Канал
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