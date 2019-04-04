Соучредитель 1+1 заявил о прекращении инвестиций в строительство в Украине

Известный бизнесмен Борис Фуксман, который является совладельцем сети кинотеатров и гостиницы Hilton в Киеве и соучредителем телеканала "1+1", заявил о прекращении инвестиционных проектов в строительстве на территории Украины.

В интервью изданию Investory News Фуксман признался, что на сегодня наиболее прибыльной для него является сфера строительства.

Читайте также: Кум Путина Медведчук продает элитный особняк под Киевом, – СМИ

Мог бы заработать гораздо больше, если бы активнее развивал строительство,

– сказал бизнесмен.

Фуксман подтвердил, что сегодня остановил строительство на территории Украины и на сегодня инвестирует в недвижимость в Германии. Одним из его крупнейших проектов является жилая недвижимость.

"Я выкупил бывшую казарму НАТО, построенную еще в годы Второй мировой войны, и перестраиваю ее в объект жилой недвижимости", – рассказал детали Борис Фуксман.

В этот проект он инвестирует примерно 200 миллионов евро. Бывшие казармы на территории площадью 120 тысяч квадратных метров планируют переделать в квартиры, а правительство Германии поддерживает такие проекты и предоставляет инвесторам значительные льготы.

Фуксман также вспомнил об инвестициях в строительство объектов элитной недвижимости в Австрии.

Кто такой Борис Фуксман?Украинский бизнесмен еврейского происхождения. Является совладельцем отеля Hilton в Киеве и сети кинотеатров Cinema City. В начале 90-х вместе со своим двоюродным братом Александром Роднянским основал телеканал "1+1", а в конце нулевых продал его Игорю Коломойскому за 200 миллионов долларов США.



От покойной экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной у Фуксмана осталась дочь Даниэлла.