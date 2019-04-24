Совбез ООН соберет заседание из-за указа Путина о паспортах для жителей оккупированного Донбасса

Совет Безопасности ООН соберет заседание 25 апреля для обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Заседание стартует в 22:00 по киевскому времени.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса. Из-за указа Путина Украина обратилась в Совет безопасности ООН.

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"Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку", – сказал в комментарии Укринформу представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Он добавил, что решение России нарушает Устав ООН, резолюцию Совета Безопасности 2202 (2015) об одобрении Комплекса мер по имплементации минских соглашений, за которую голосовала и Россия, и – собственно сами договоренности.

"Мы благодарны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос", – добавил Николенко.

Прямая трансляция будет доступна по ссылке на официальном сайте ООН.