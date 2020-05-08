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      Совбез ООН собирается на внеочередное заседание в расширенном формате: причина и подробности

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      Совбез ООН собирается на внеочередное заседание 8 мая 2020 года
      Радбез ООН збирається на засідання / Фото з соцмереж Олега Ніколенка

      Совет безопасности ООН проведет заседание 8 мая в довольно необычном формате. Заседание состоится через видеосвязь и будет приурочено 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

      Мета засідання – згадати трагічні сторінки історичного минулого та переконатися, що подібна трагедія не повториться в майбутньому. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

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      Відверта розмова про те, як протидіяти міжнародним злочинам і захистити мир зараз неабияк на часі. Особливо на фоні тривалих зусиль зруйнувати післявоєнний порядок, заснований на повазі до міжнародного права. Як 75 років тому, так і сьогодні, Україна як ніхто інший відчуває на собі наслідки агресивної загарбницької політики,
      – зауважив він.

      Формат засідання дозволить долучитися до дискусії не лише членам Радбезу. Планується участь близько 70 мовців, у тому числі 50 міністрів закордонних справ.

      "Безпрецедентний рівень як для карантинного періоду", – уточнив Ніколенко.

      Через COVID-19 зала засідань Ради Безпеки "перенесеться" в Таллінн на віртуальну платформу Hybridity.

      Незвичне засідання Радбезу ООН має початися о 17:00 за Києвом.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: 9 мая История ООН Новости политики
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