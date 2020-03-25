Совбез ООН впервые в истории заседал онлайн из-за пандемии коронавируса

Совет Безопасности ООН 24 марта впервые в истории провел заседание с помощью видеоконференции. Правда, проголосовать так и не удалось.

Кроме того, из-за проблем с интернетом или отключением электричества у участников конференции связь прерывалась, сообщили в DW.

Важно Распространение Covid-19 надо срочно вынести на Совбез ООН, – Кулеба

Технические проблемы не позволили осуществить синхронный перевод на другие языки проведенного на английском заседания. Дипломаты отметили, что пришлось "импровизировать", однако они выразили надежду, что следующие заседания пройдут на высоком техническом уровне.

Из-за эпидемии коронавируса заседания Совбеза не проводились с 12 марта. пока не решили вопрос с удаленным голосованием. Добавим, что Россия, обладающая правом вето в Совбезе, является противником удаленного голосования и настаивает на физическом присутствии представителей стран в зале заседаний.

Заседание 24 марта было посвящено ситуации в Конго и задумывалось как тест систем видеосвязи – его даже не было в официальном порядке органа.

Что известно о Совбезе ООН?Совет безопасности Организации Объединенных Наций – это орган, ответственный за поддержание международного мира и безопасности. Постоянными членами Совбеза являются Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, а также десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для исполнения всеми членами ООН. Последний раз Украина была непостоянным членом Совбеза в 2016–2017 годах.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня во всем мире из-за глобального распространения коронавируса. Весь мир столкнулся с общим врагом – Covid-19. В то же время министр иностранных дел Украины убежден, что распространение Covid-19 надо срочно вынести на Совбез ООН.

Коронавирус в мире: главное

По состоянию на 25 марта в мире коронавирусом заболели 423 621 человек. Недуг унес жизни 18 910 человек. Выздороветь удалось 109 154 человеку.

Ряд стран ввели карантин и строгие ограничения. Некоторые даже объявили о введении режима чрезвычайного положения.

В мире разрабатывают примерно 20 вакцин против коронавируса. В Великобритании более 20 тысяч людей добровольно согласились заразиться коронавирусом.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала