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Совершенная элегантность: самые стильные выходы Пиппы Миддлтон

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Пиппе Миддлтон – 35!
Пиппе Миддлтон – 35! / Getty Images

Сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, Пиппа празднует 6 сентября 35-ый день рождения.

Пиппа – младшая сестра герцогини и казалось бы, что она всегда будет в тени популярности Кейт. Однако о Пиппе Миддлтон сейчас говорит вся британская пресса: она вступила в брак с бизнесменом Джеймсом Меттьюсом и ждет от него ребенка. А также она не пропускает светские события, демонстрируя безупречные образы.

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LifeStyle 24 собрал модные выходы Пиппы Миддлтон в стильную фотоподборку.

Пиппа Миддлтон на свадьбе старшей сестры Кейт, 2011 год

А это свадьба самой Пиппы с Джеймсом Меттьюсом, 2017 год

На фестивале в Челтенхэме, 2014 год

На теннисном турнире, 2014 год

Во время бала, 2013 год

Пиппа Миддлтон во время крещения принцессы Шарлотты, 2015 год

Пиппа посетила службу в церкви Святой Марии Магдалины, 2017 год

Миддлтон посетила ежегодный Глобальный благотворительный день, 2016 год

На матче Уимблдонского турнира, 2017 год

Пиппа Миддлтон в замке Виндзор на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, 19 мая 2018 года

Пиппа посетила матч Уимблдонского турнира, 2018 год. Больше фото –  по ссылке

Во время крещения принца Луи, 2018 год

Все фото: Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Пиппа Миддлтон
Источник: 24 канал
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