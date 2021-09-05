Совершил ДТП и начал стрельбу: выходки нетрезвого водителя в Одесской области

В Великомихайловском районе Одесской области в сентябре произошла авария. Не разминулись Nissan Primera и BMW X5. После аварии у одного из водителей оказалась неадекватная реакция – он вытащил травматический пистолет и начал стрелять.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В полиции говорят, что водитель BMW нарушил правила, пошел на обгон и столкнулся с Nissan.

Тем временем В Вашингтоне неизвестные открыли стрельбу в толпе: люди погибли и получили ранения

Водитель Nissan получил ранение в живот

Обе машины получили незначительные повреждения, однако водитель немецкой машины якобы был в нетрезвом состоянии.

Сразу после аварии мужчина вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в другого водителя. Тот с ранениями живота попал в больницу.

В Николаеве мужчина устроил стрельбу на рынке

1 сентября инцидент с выстрелами произошел на рынке в Николаеве. Неизвестный мужчина застрелил бездомную собаку, а затем ушел. Четвероногий погиб на месте.

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Правоохранители сработали очень быстро и установили личность изверга. За такое отношение к животным ему грозит до 3 лет лишения свободы.