Злоумышленника задержали украинские правоохранители еще в апреле. Однако огласку эта история получила лишь 12 ноября.

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Кого он обидел

По данным полиции, россиянин изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. После этого он сбежал из страны и начал скрываться.

После задержания на Днепропетровщине его направили в Харьковское СИЗО. Там он будет находиться до момента, когда удастся осуществить экстрадицию на родину.

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