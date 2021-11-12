Злоумышленника задержали украинские правоохранители еще в апреле. Однако огласку эта история получила лишь 12 ноября.
Актуально Изнасиловал несовершеннолетнюю и похитил человека: в Харькове освободят от наказания рецидивиста
Кого он обидел
По данным полиции, россиянин изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. После этого он сбежал из страны и начал скрываться.
После задержания на Днепропетровщине его направили в Харьковское СИЗО. Там он будет находиться до момента, когда удастся осуществить экстрадицию на родину.
Несколько похожих преступников
- 22 октября в Днепре осудили мужчину, который насиловал малолетних девочек и снимал детскую порнографию. Он этим занимался в течение 17 лет. Кроме него, в этом деле судили и женщину, которая заставляла сниматься в порно собственных детей.
- За месяц до этого приговорили одессита, который изнасиловал по меньшей мере 10 девочек. Сперва он один раз принуждал их к интиму, а потом запугивал и шантажировал. За это преступление ему дали пожизненное заключение.
- 20 сентября в Кривом Роге отправили в тюрьму мужчину, который изнасиловал 8-летнего мальчика. В день преступления он с сожительницей и ее подругой вместе выпивали спиртное. Малыш был сыном одной из этих женщин.