Совет ЕС присоединился к обвинению России в качестве возможного виновника по "делу Скрипаля"

Европейский Союз присоединился к осуждению химической атаки на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. И называет вероятным виновником этого отравления Российскую Федерацию.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам, принятом в Брюсселе в понедельник, 19 марта.

"Этими безрассудными и незаконными действиями угрожали жизни многих граждан. Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, очень вероятно, что Российская Федерация несет за это ответственность", — говорится в заявлении.

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В нем также говорится, что "использование нервно-паралитического вещества военного класса", которое разработали в России, вызвало в Европе шоковый эффект.

"Использование любого химического оружия, кем бы то ни было, абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", — заявили министры иностранных дел ЕС.

ЕС призвал Россию "срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом, и обеспечить немедленное и полное раскрытие для Организации по запрещению химического оружия своей программы "Новичок".

"Европейский союз выражает свою безоговорочную солидарность с Великобританией и поддержку, в том числе в усилиях Великобритании по привлечению виновных за это преступление к ответственности", — заявляют в Брюсселе.

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В документе отмечается, что ЕС будет продолжать следить за этой проблемой и ее последствиями.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом. Взамен глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.