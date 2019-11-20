Совет по вопросам свободы слова осудил Портнова из-за угроз журналистам

Совет по защите свободы слова и прав журналистов при президенте Украины поддержал проект расследований "Схем". Там осудили давление и угрозы журналистам со стороны экс-депутата и экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

В Совете по вопросам свободы слова при президенте также осудили разглашение персональных данных сотрудников "Схем", об этом говорится в заявлении.

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Там отметили, что публичные лица должны уважать право работников СМИ сосредотачиваться на темах возможного злоупотребления властью через непубличные контакты чиновников с политиками, экс-политиками или бизнесменами.

Обнародование персональных данных сотрудников медиа ставит под угрозу их жизнь и здоровье, а угрозы и давление имеют очевидные признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов,

– говорится в сообщении.

Представители Совета призвали Портнова не пользоваться журналистским удостоверением, ведь он не является журналистом.

"Также мы призываем Андрея Портнова не использовать журналистское удостоверение и не настаивать на защите его журналистских прав. Прежде всего господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены", – подчеркнули они в заявлении.

Кто такой Портнов?Это юрист, который работал на команду президента-беглеца Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" от 2014 года, направленные против Евромайдана. После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". Сейчас Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит пятом президенту Петру Порошенко.

Что надо знать об угрозах Портнова журналистам?

31 октября Портнов выложил персональные данные водителя съемочной группы программы "Схемы": информацию из паспорта, домашний адрес и номера авто. В "Схемах" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

На этом Портнов не остановился – пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Президент "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" Джейми Флай осудил разглашение персональных данных работников проекта "Схемы" и призвал правоохранителей отреагировать на действия Портнова.

Однако через несколько дней Портнов обнародовал номера еще трех автомобилей, которые, по его словам, связаны с журналистами "Схем".

Через несколько дней Портнов заявил, что "стал журналистом и ведущим, официально оформил документы и приступил к работе" на телеканале "112 Украина".

7 ноября полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах со стороны Андрея Портнова журналистам "Радио Свобода". Тогда же Портнов подал в Национальную полицию заявление против издания.

по факту обращений об угрозах со стороны Андрея Портнова журналистам "Радио Свобода". Тогда же Портнов подал в Национальную полицию заявление против издания. Через неделю после этого Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины провел свое первое заседание.

Портнов 18 ноября встретился с заместителем главы ОПУ Кириллом Тимошенко.

В частности, он призвал ОПУ и Совет принять во внимание его аргументы. В ОПУ сообщили, что приняли к сведению его аргументы и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств, изложенных обеими сторонами конфликта.

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