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      Совет по вопросам свободы слова осудил Портнова из-за угроз журналистам

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      Совет по вопросам свободы слова осудил давление на "Схемы" и обратился к Портнову

      Совет по защите свободы слова и прав журналистов при президенте Украины поддержал проект расследований "Схем". Там осудили давление и угрозы журналистам со стороны экс-депутата и экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

      В Совете по вопросам свободы слова при президенте также осудили разглашение персональных данных сотрудников "Схем", об этом говорится в заявлении.

      Знайте больше: Фейсбук удалил страницу одиозного Андрея Портнова

      Там отметили, что публичные лица должны уважать право работников СМИ сосредотачиваться на темах возможного злоупотребления властью через непубличные контакты чиновников с политиками, экс-политиками или бизнесменами.

      Обнародование персональных данных сотрудников медиа ставит под угрозу их жизнь и здоровье, а угрозы и давление имеют очевидные признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов,
      – говорится в сообщении.

      Представители Совета призвали Портнова не пользоваться журналистским удостоверением, ведь он не является журналистом.

      "Также мы призываем Андрея Портнова не использовать журналистское удостоверение и не настаивать на защите его журналистских прав. Прежде всего господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены", – подчеркнули они в заявлении.

      Кто такой Портнов?Это юрист, который работал на команду президента-беглеца Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" от 2014 года, направленные против Евромайдана. После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". Сейчас Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит пятом президенту Петру Порошенко.

      Что надо знать об угрозах Портнова журналистам?

      • 31 октября Портнов выложил персональные данные водителя съемочной группы программы "Схемы": информацию из паспорта, домашний адрес и номера авто. В "Схемах" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.
      • На этом Портнов не остановился – пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".
      • Президент "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" Джейми Флай осудил разглашение персональных данных работников проекта "Схемы" и призвал правоохранителей отреагировать на действия Портнова.
      • Однако через несколько дней Портнов обнародовал номера еще трех автомобилей, которые, по его словам, связаны с журналистами "Схем".
      • Через несколько дней Портнов заявил, что "стал журналистом и ведущим, официально оформил документы и приступил к работе" на телеканале "112 Украина".
      • 7 ноября полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах со стороны Андрея Портнова журналистам "Радио Свобода". Тогда же Портнов подал в Национальную полицию заявление против издания.
      • Через неделю после этого Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины провел свое первое заседание.
      • Портнов 18 ноября встретился с заместителем главы ОПУ Кириллом Тимошенко.

      В частности, он призвал ОПУ и Совет принять во внимание его аргументы. В ОПУ сообщили, что приняли к сведению его аргументы и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств, изложенных обеими сторонами конфликта.

      Кто такой Андрей Портнов: читайте биографию члена команды Януковича

      Но это еще не все скандалы Портнова со СМИ: здесь больше

      • В августе 2019 года Портнов взорвался обидными словами в сторону журналистов из-за того, что издание "Новое время" опубликовало письмо ГПУ в Канаду с призывом снять с Портнова санкции. Юрист несколько раз назвал издание "помойным", а главного редактора "тупым".
      • Буквально неделей ранее Портнов называл помойными ямами издание "Новое Время", "Общественное", "Радио Свобода" и "24 канал".
      • В сентябре Львовский областной совет принял заявление-обращение к президенту, СБУ и ГПУ с призывом "выразить жесткую позицию в отношении пророссийского реванша", который своими усилиями поддерживает соратник Януковича Андрей Портнов. Портнов в ответ написал агрессивный пост в телеграмме с лейтмотивом "НХ идите".
      • А 10 октября Портнов в телеграмме опубликовал эмоциональный пост со словами: "Какое чучело спросило сегодня на пресс-конференции президента: Почему, когда вы победили, в страну вернулся Портнов?" Лейтмотив ответа в дальнейшем был тем же: "идите НХ".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Медиа СМИ Скандал Андрей Портнов
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