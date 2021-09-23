За полтора суток видео с названием "Даже если" набрало примерно 15 тысяч просмотров. Его обнародовали на канале нового проекта Домбровского – Ikonostas.
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Лежал в могиле и припевал
Это четвертая работа на ютуб-канале проекта, однако первый клип. Назаров на кадрах был в белом костюме и управлял черным внедорожником.
Домбровский в этой работе лежал в могиле и танцевал. При этом он анализировал сущность человеческого бытия.
Предполагают, что советник мэра предстал в клипе как альтер эго исполнителя. Однако автор не объяснял, что он вложил в этот образ. В видео присутствует ненормативная лексика, поэтому мы не рекомендуем его к просмотру впечатлительным и несовершеннолетним.
Клип на композицию "Даже если": смотрите видео ютуба Ikonostas (18+)
Кто такой Сергей Назаров
Политический консультант, а также эксперт в области стратегического планирования и информационных технологий. Он в этой сфере уже примерно 20 лет. Работал как в Украине, так и за рубежом. Является руководителем Одесской компании GN Consulting.
Данные взяты из GN Consulting