За полтора суток видео с названием "Даже если" набрало примерно 15 тысяч просмотров. Его обнародовали на канале нового проекта Домбровского – Ikonostas.

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Лежал в могиле и припевал

Это четвертая работа на ютуб-канале проекта, однако первый клип. Назаров на кадрах был в белом костюме и управлял черным внедорожником.

Домбровский в этой работе лежал в могиле и танцевал. При этом он анализировал сущность человеческого бытия.

Предполагают, что советник мэра предстал в клипе как альтер эго исполнителя. Однако автор не объяснял, что он вложил в этот образ. В видео присутствует ненормативная лексика, поэтому мы не рекомендуем его к просмотру впечатлительным и несовершеннолетним.

Клип на композицию "Даже если": смотрите видео ютуба Ikonostas (18+)