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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Советник Авакова рассказал, что угрожает священникам, которые нарушат условия карантина на Пасху

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      Священнослужителей и верующих призывают отпраздновать Пасху онлайн. Все из-за карантинных ограничений, которые ввели в Украине из-за пандемии COVID-19. Однако будут ли придерживаться этого все священники и как будут наказывать нарушителей – читайте дальше.

      Советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире 24 канала рассказал, что правоохранительная система Украины ориентирована на усиленный режим патрулирования из-за чрезвычайной ситуации в государстве.

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      "Более 40 тысяч полицейских, нацгвардейцев и сотрудников Вооруженных Сил следят за соблюдением правопорядка по всей Украине. Не исключением будут и пасхальные праздники", – подчеркнул Варченко.

      По его словам, государство обращается к представителям различных конфессий с просьбой найти возможность не привлекать массово верующих и соблюдать правила карантина.

      Интернет, трансляции по телевидению – так можно провести все традиции, как положено,
      – пояснил Варченко.

      Он заверил, что все люди в Украине равны и одинаково защищены законом Украины независимо от их вероисповедания. Следовательно, и обязанности у них одинаковые.

      "Обязанность соблюдать нормы и законы Украины лежит и на священниках, и на верующих. Именно поэтому каждый, кто будет нарушать законодательство, будут привлекаться к ответственности", – отметил советник Авакова.

      Варченко добавил, что отдельных санкций для священнослужителей не предусмотрено в кодексе. Из-за этого каждый священник, который будет нарушать условия карантина, будет отвечать как обычный гражданин Украины.


      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Пасха Карантин в Украине 2020 Министерство внутренних дел Арсен Аваков Коронавирус в Украине
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