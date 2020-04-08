Советник Авакова рассказал, что угрожает священникам, которые нарушат условия карантина на Пасху
Священнослужителей и верующих призывают отпраздновать Пасху онлайн. Все из-за карантинных ограничений, которые ввели в Украине из-за пандемии COVID-19. Однако будут ли придерживаться этого все священники и как будут наказывать нарушителей – читайте дальше.
Советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире 24 канала рассказал, что правоохранительная система Украины ориентирована на усиленный режим патрулирования из-за чрезвычайной ситуации в государстве.
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"Более 40 тысяч полицейских, нацгвардейцев и сотрудников Вооруженных Сил следят за соблюдением правопорядка по всей Украине. Не исключением будут и пасхальные праздники", – подчеркнул Варченко.
По его словам, государство обращается к представителям различных конфессий с просьбой найти возможность не привлекать массово верующих и соблюдать правила карантина.
Интернет, трансляции по телевидению – так можно провести все традиции, как положено,
– пояснил Варченко.
Он заверил, что все люди в Украине равны и одинаково защищены законом Украины независимо от их вероисповедания. Следовательно, и обязанности у них одинаковые.
"Обязанность соблюдать нормы и законы Украины лежит и на священниках, и на верующих. Именно поэтому каждый, кто будет нарушать законодательство, будут привлекаться к ответственности", – отметил советник Авакова.
Варченко добавил, что отдельных санкций для священнослужителей не предусмотрено в кодексе. Из-за этого каждый священник, который будет нарушать условия карантина, будет отвечать как обычный гражданин Украины.
Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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