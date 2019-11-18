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      Советник Кличко объяснил, как законно прекратить застройку Протасового Яра

      20 Читати новину українською
      Как законно прекратить застройку Протасового Яра / ua.news

      Киев в очередной раз страдает от незаконных застроек. Если бы не активисты, то на месте Протасового Яра построили бы элитный жилой комплекс. Правда, из-за своей гражданской позиции активисты теперь должны скрываться и бояться расправы. Что об этом думают власти столицы-читайте далее.

      Советник мэра Киева Максим Бахматов в программе "После всего" на 24 канале отметил, что незаконные застройки – это признак слабого государства, где человек силой может позволить себе что угодно. Ситуацию с Протасовым Яром он назвал вишенкой на торте.

      Важно! Угрожали убийством: активист Протасового Яра скрывается от расправы

      "У Киева очень четкая позиция относительно незаконных застроек. Все, что незаконно – должно быть ликвидировано! К слову, 30 гектаров зеленых насаждений, что есть в Протасовом Яру сейчас распроданы и распределены. Сегодня – это частная собственность", – подчеркнул Бахматов.

      Наша задача – вместе с активистами сделать так, чтобы такого не происходило (речь идет о незаконных застройках, 24 канал), чтобы подобный беспредел был невозможен,
      – подчеркнул советник Киева.

      Власти Киева отменили карточку о временном нарушении благоустройства, что делает невозможным установление временного ограждения. Если невозможно установить ограждение, то невозможно начать любое строительство.


      Власти Киева отменили карточку о временном нарушении благоустройства

      К слову, застройщики получили землю согласно постановлению Киевсовета, которую приняли еще во времена Черновецкого. Советник Кличко пояснил, что для того, чтобы отменить предыдущее решение, нужно определить 100% основания для этого.

      Это решение Киевсовета будут "ломать" в судах. Для этого мы должны подготовиться, чтобы это было гарантировано и не было возможности обжаловать это в судах,
      – заявил Максим Бахматов.

      Что известно о ситуации в Протасовом Яру?

      • ​В мае 2019 года строительная компания "Дайтона групп", которую связывают с Геннадием Кораном, начала готовиться к возведению нового жилого комплекса. Представители компании утверждали, что строительство якобы законное. Однако местная община не поддержала застройщика и вышла на защиту зеленой зоны.
      • После ряда протестов, активистам удалось доказать, что строительство здесь происходит с рядом нарушений. Правда, застройщик почти сразу обжаловал это предписание и начал подготовку к строительству. Активисты же не сдавались, протесты не редко заканчивались стычками. Но они не сдаются и планируют в дальнейшем обивать пороги всех инстанций и уберечь Простасов Яр от застройки.

       

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      18 ноября
      1369
      Автор: Северин Трач
      Теги: Скандальные застройки Новости Украины Активисты Строительство Новости Киева Протесты
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