Советник Кличко объяснил, как законно прекратить застройку Протасового Яра

Киев в очередной раз страдает от незаконных застроек. Если бы не активисты, то на месте Протасового Яра построили бы элитный жилой комплекс. Правда, из-за своей гражданской позиции активисты теперь должны скрываться и бояться расправы. Что об этом думают власти столицы-читайте далее.

Советник мэра Киева Максим Бахматов в программе "После всего" на 24 канале отметил, что незаконные застройки – это признак слабого государства, где человек силой может позволить себе что угодно. Ситуацию с Протасовым Яром он назвал вишенкой на торте.

Важно! Угрожали убийством: активист Протасового Яра скрывается от расправы

"У Киева очень четкая позиция относительно незаконных застроек. Все, что незаконно – должно быть ликвидировано! К слову, 30 гектаров зеленых насаждений, что есть в Протасовом Яру сейчас распроданы и распределены. Сегодня – это частная собственность", – подчеркнул Бахматов.

Наша задача – вместе с активистами сделать так, чтобы такого не происходило (речь идет о незаконных застройках, 24 канал), чтобы подобный беспредел был невозможен,

– подчеркнул советник Киева.

Власти Киева отменили карточку о временном нарушении благоустройства, что делает невозможным установление временного ограждения. Если невозможно установить ограждение, то невозможно начать любое строительство.



Власти Киева отменили карточку о временном нарушении благоустройства

К слову, застройщики получили землю согласно постановлению Киевсовета, которую приняли еще во времена Черновецкого. Советник Кличко пояснил, что для того, чтобы отменить предыдущее решение, нужно определить 100% основания для этого.

Это решение Киевсовета будут "ломать" в судах. Для этого мы должны подготовиться, чтобы это было гарантировано и не было возможности обжаловать это в судах,

– заявил Максим Бахматов.

Что известно о ситуации в Протасовом Яру?