Советник Порошенко уволился и назвал причину этого

Советник Президента Украины Петра Порошенко Игорь Уманский подал заявление на увольнение с должности. Причиной такого решения экономиста стало то, что Уманский почти полгода не общался с Порошенко.

"Сфера вопросов, за которую я отвечал – это финансы, бюджет, банковский сектор. Политика, которая сейчас проводится правительством, в этой области не в ногу с моим видением, как это бы должно было происходить", – сказал Уманский в эфире ТСН.

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По его словам, в Администрации Президента не реагировали на все предложения и советы, которые он присылал о своем видении развития и изменений в финансовой и экономической политике страны.

Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цель, и мы занимаемся непонятным таргетированием инфляции,

– сказал Уманский.

Он отметил, что нет цели, развития экономики – есть подмененная, искусственная цель. К сожалению, ни предыдущее, ни нынешнее руководство Нацбанка, ни правительство не хотят эту политику менять, убежден советник президента.