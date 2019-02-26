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      Советник Порошенко уволился и назвал причину этого

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      Игорь Уманский уволился с должности советника президента Украины
      Игорь Уманский уволился с должности советника президента Украины / Ukrinform.ua

      Советник Президента Украины Петра Порошенко Игорь Уманский подал заявление на увольнение с должности. Причиной такого решения экономиста стало то, что Уманский почти полгода не общался с Порошенко.

      "Сфера вопросов, за которую я отвечал – это финансы, бюджет, банковский сектор. Политика, которая сейчас проводится правительством, в этой области не в ногу с моим видением, как это бы должно было происходить", – сказал Уманский в эфире ТСН.

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      По его словам, в Администрации Президента не реагировали на все предложения и советы, которые он присылал о своем видении развития и изменений в финансовой и экономической политике страны.

      Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цель, и мы занимаемся непонятным таргетированием инфляции,
      – сказал Уманский.

      Он отметил, что нет цели, развития экономики – есть подмененная, искусственная цель. К сожалению, ни предыдущее, ни нынешнее руководство Нацбанка, ни правительство не хотят эту политику менять, убежден советник президента.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Администрация Президента Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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