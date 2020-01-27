Советник премьер-министра Юрий Голик рассказал, сколько объездных дорог построят в 2020 году

В рамках выполнения плана ремонта и строительства 4 000 км дорог Укравтодор определил перечень окружных, которые будут строить в 2020 году.

Карту их строительства опубликовал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"9 объездных дорог строит Укравтодор в этом году. Еще 9 проектирует", – прокомментировал он.

Объездные дороги будут построены вокруг Днепра, Львова, Полтавы, Житомира, Ровно, Тернополя, Берегово, Дунаевцев и Кобеляк. Общая протяженность дорог составит 101,5 км.

Также ведутся проектные работы по строительству объездных вокруг Хмельницкого, Николаева, Белой Церкви, Борисполя, Черновцов, Кременчуга, Одессы, Дубно и Стрыя.

Согласно утвержденному плану, строительные работы начнутся весной. Всего за текущий год будет построено 4 000 км дорог. Для реализации этого амбициозного проекта бюджет Дорожного фонда увеличен до 66 млрд гривен.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал об итогах выполнения плана по строительству дорог на 2019 год. Областные государственные администрации, которые получают финансирование в размере 35% Дорожного фонда, не смогли использовать около 1,5 млрд гривен.