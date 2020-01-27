13:05
27 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ КОРОНАВИРУС В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ КОРОНАВИРУС В КИТАЕ 2020

      Советник премьер-министра Юрий Голик рассказал, сколько объездных дорог построят в 2020 году

      74 Читати новину українською
      Юрий Голик

      В рамках выполнения плана ремонта и строительства 4 000 км дорог Укравтодор определил перечень окружных, которые будут строить в 2020 году.

      Карту их строительства опубликовал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

      "9 объездных дорог строит Укравтодор в этом году. Еще 9 проектирует", – прокомментировал он.

      Объездные дороги будут построены вокруг Днепра, Львова, Полтавы, Житомира, Ровно, Тернополя, Берегово, Дунаевцев и Кобеляк. Общая протяженность дорог составит 101,5 км.

      Также ведутся проектные работы по строительству объездных вокруг Хмельницкого, Николаева, Белой Церкви, Борисполя, Черновцов, Кременчуга, Одессы, Дубно и Стрыя.

      Согласно утвержденному плану, строительные работы начнутся весной. Всего за текущий год будет построено 4 000 км дорог. Для реализации этого амбициозного проекта бюджет Дорожного фонда увеличен до 66 млрд гривен.

      Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал об итогах выполнения плана по строительству дорог на 2019 год. Областные государственные администрации, которые получают финансирование в размере 35% Дорожного фонда, не смогли использовать около 1,5 млрд гривен.

      Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло – детали, фото и видео
      сегодня
      37277
      Теги: Новости Украины Дороги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Две бомбы для Зеленского
      Михайло Дубинянський 343
      сегодня , 09:20 Еврооблигации: что это такое и выгодны ли они Украине
      Юлія Поскробок 182
      сегодня , 11:00 Как правильно лечить грипп и простуду
      528
      сегодня , 08:48 Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
      Ігор Саджениця 2655
      сегодня , 08:40 Росії загрожує розпад, – Aktuality
      Блоги 487
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук