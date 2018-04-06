Советник Путина рекомендует заменить Telegram на ICQ
Советник Владимира Путина по вопросам развития Интернета посоветовал заменить Telegram на мессенджер ICQ. Пользователи социальных сетей сразу начали язвительно реагировать на такое заявление.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Напомним, Роскомнадзор подал иск о блокировании мессенджера Telegram за то, что тот отказался передавать в ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений.
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Советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко после этого заявил, что в качестве альтернативы может порекомендовать ICQ – мессенджер, который был на пике популярности в конце 1990 – начале 2000 годов. В сети это предложение встретили потоком издевательских комментариев.
Одно из несомненных преимуществ ICQ, с точки зрения представителей власти, в том, что он принадлежит российской компании Mail.ru Group, держит серверы в России и готов в любой момент предоставить все данные пользователей любому из российских силовых ведомств.
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Но если Telegram действительно заблокируют, это не значит, что им перестанут пользоваться, просто для этого придется искать обходные пути. Поскольку блокировки в России начались не вчера, многие уже их нашел и настроил, а у тех, кто этого не сделал, появится дополнительный стимул.