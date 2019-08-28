Советник Трампа надеется на хорошие отношения между Рябошапкой и генпрокурором США

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон встретился с главой государства Владимиром Зеленским. Американский политик надеется, что у потенциального генпрокурора Украины Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с генпрокурором США Уильямом Барром.

Джон Болтон также выразил надежду, что в четверг Верховная Рада сформирует Кабмин.

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Болтон добавил, что уже встречался с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на позицию генерального прокурора.

Надеюсь, что когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генеральным прокурором Биллом Барром,

– сказал Болтон.

Во время брифинга политик США отметил, что Зеленский и его коллеги представили план реформирования законодательства, который планируют внести на рассмотрение Верховной Рады. Речь идет также о плане утверждения нового Кабинета Министров.

Из всех секторов реформирования представитель американского правительства выделил противодействие коррупции. Он отметил, что это также вопрос безопасности для Украины.

Если говорить политически, то законодательный успех, принятие этих реформ усилит позиции Зеленского в мире,

– добавил Болтон.

Верховная Рада впервые соберется на заседание уже завтра, 29 августа.

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