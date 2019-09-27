Советник Зеленского опять попала в скандал: силой отталкивала журналиста – видео

Журналисты проекта "Схемы" в недавнем выпуске показали безрезультатные попытки взять комментарий у Президента Украины и главы его Офиса. Все они разбивались о хрупкую спину пресс-секретарши Владимира Зеленского Юлии Мендель.

На своей странице в фейсбуке журналист проекта Михаил Ткач спросил, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарша президента позволяет соб похожие поступки, когда журналист пытается задать вопрос.

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Можно создать хоть десять советов (говорится о совете по вопросам свободы слова при президенте Украины – 24 канал), но президент должен начинать с себя и своим примером показывать, как нужно относиться к СМИ,

– заявил журналист.

На кадрах хорошо заметно, что даже сам Владимир Зеленский не против пообщаться с журналистами, но его помощница упорно не позволяет этого сделать. После того как Юлия мендель буквально растолкала журналистов, охрана президента провела его в здание Высшего антикоррупционного суда, под которым и произошел инцидент.



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Другая журналистка "Схем" Наталья Седлецкая назвала действия пресс-секретаря президента "прямым физическим препятствованием законной журналистской деятельности".

"Слышала от коллег-журналистов, в том числе иностранных изданий, что они также имели похожий опыт "общения" с пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель. Надеюсь, они тоже обнародуют эти факты", – заявила Седлецкая.

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В какой скандал Юлия Мендель попала в прошлый раз?

6 июня 2019 года в прямом эфире телеканала "1+1" Юлия Мендель сказала, что есть случаи, когда украинские военные отвечают на провокации боевиков и при этом стреляют в гражданские объекты.



"Очень часто наши военные поддаются на провокации. Когда (боевики – 24 канал) стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где есть гражданские люди. И после этого начинается обстрел (в ответ – 24 канал) этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы", – сказала Мендель.



В ГПУ заявили, что в то время, как в России расследуют свыше 230 уголовных дел в отношении бойцов ВСУ и добровольческих батальонов за якобы обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, и в то время, как Украина опровергла эти обвинения и подала соответствующие материалы в Международный уголовный суд, подобные заявления Мендель по меньшей мере может использовать Россия в информационной войне против Украины.