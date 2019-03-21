Советовался ли Назарбаев с Путиным относительно своего преемника: что говорят в Кремле

В Москве заверили, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вообще не согласовывал со своим российским коллегой Владимиром Путиным кандидатуру своего преемника на посту президента Касым-Жомарта Токаева. Также в России убеждают, что казахстанский лидер заранее сообщил хозяину Кремля о своем решении уйти в отставку.

Перед тем, как уйти в отставку, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонные переговоры с лидерами пяти стран, в частности с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Как отметили в пресс-службе казахстанского лидера, Путин с ним просто обсудил решение о сложении полномочий.

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По убеждению политолога Талгата Калиева, Назарбаев вряд ли согласовывал с Путиным свое решение об отставке.

"Но что касается согласования, то это наш внутренний вопрос. И я не думаю, что Нурсултан Назарбаев считал бы необходимым согласовать его с кем-то. Это его собственное решение. И он всегда был самостоятельным политиком. Но при этом Москва является для нас, конечно, ключевым союзником и стратегическим партнером. Поэтому то, что разговор состоялся после этого заявления – для меня это совершенно очевидно и не требует каких-либо объяснений, – заметил эксперт.

Кроме того, в Кремле убеждают, что Назарбаев не просил совета у Путина, и относительно своего преемника на посту президента Касым-Жомарта Токаева, передает ТАСС.

"Нет, Нурсултан Абишевич не советовался и, безусловно, об этом не могло быть и речи. Он счел необходимым проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после своего решения уйти в отставку", – отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Путина, это, вероятно, такая дань особым союзническим, дружественным взаимоотношениям как между двумя странами, так и между Назарбаевым и Путиным.

Относительно того, почему этот разговор не имеет никакого упоминания на сайте Кремля Песков пояснил, что эти переговоры имели особый характер.

"Назарбаев решил заранее известить Путина о своем решении, и мы считали, что будет корректно, если казахстанские партнеры сами дадут информацию о разговоре в том объеме, в котором они сочтут необходимым", – добавил он.

На следующий день после исторического решения Назарбаева Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана. Однако он будет возглавлять страну лишь к весне 2020 года, поскольку именно на это время запланированы следующие выборы.

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Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии 24 каналу подчеркнул, что Токаев – это техническая фигура. А в 20120 году за власть в Казахстане будут бороться несколько кланов, однако больше шансов будет иметь группа интересов, связанная с дочерью Назарбаева – Даригой, которая после ухода отца стала спикером Сената.

Следующим президентом Казахстана может стать зять Назарбаева Тимур Кулибаев – это один из казахских миллиардеров. Но вероятным претендентом является племянник – генерал-лейтенант Самат Абиш. Как писали в 2013 году казахстанские СМИ, именно Абиша Назарбаев представил Путину как своего преемника,

– говорит эксперт.

В России же надеются, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Москвой, а взаимоотношения между странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться.

Что известно о Нурсултане Назарбаеве?

Он был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил Назарбаеву как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз экс-казахстанский гарант победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок, который должен закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

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