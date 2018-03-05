Советские ракеты могли атаковать Флориду уже с 1980 года, – американская топ-чиновница

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что озвученное президентом России Владимиром Путиным наличие ракет, которые противоракетные оборонительные системы США и НАТО не в состоянии перехватить, – это "никакая не новость".

Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает "Голос Америки".

"Никто никогда не говорил, что американские системы ПРО могут сбивать тысячи ракет", – заявила Райс, добавив, что она именно это и доказывала Путину, когда была госсекретарем.

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Путин также сказал, что его ракеты могут наносить удары по Флориде. Однако, госпожа Райс отметила, что об этом также было уже известно и что Путин только щеголял своими вероятными новыми российскими ракетами.

Они могли атаковать на Флориду уже с 1980 года,

– отметила бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.



Стоит отметить, что в Вашингтоне резко прокомментировали заявления главы Кремля Владимира Путина о наличии у России вооружений, которые "значительно опережают США". А в Госдепе США рассказали, как планируют ответить на ракетную угрозу со стороны России. В НАТО считают недопустимыми запугивания президента России Владимира Путина ядерным оружием.