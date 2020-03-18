Советы от Зеленского на время карантина: сайты, где можно онлайн "погулять" по музеям Украины

Президент Владимир Зеленский посоветовал украинцам устроить виртуальные туры по известным музеям страны. Для этого глава государства опубликовал список сайтов, которые в онлайн-режиме проводят такие туры.

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении отметил, что 17 марта давал советы, что посмотреть и почитать, а сегодня его советы будут касаться музеев.

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Где найти онлайн туры по музеям Украины:

museums.authenticukraine.com.ua – виртуальные туры по украинским музеям под открытым небом;

– виртуальные туры по украинским музеям под открытым небом; inlviv.in.ua – 25 музеев Львовщины, которые можно посетить онлайн;

– 25 музеев Львовщины, которые можно посетить онлайн; incognita.day.kyiv.ua/museums.html – виртуальные экскурсии по более чем 20 музеях со всей Украины.

Смотрите видеообращение Зеленского:

К слову, 17 марта Зеленский посоветовал украинцам прочитать роман "уцелевший" Чака Поланика и "Музей заброшенных секретов" Оксаны Забужко. Кроме того, президент рекомендует посмотреть французский фильм "1+1".

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