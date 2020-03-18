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      Советы от Зеленского на время карантина: сайты, где можно онлайн "погулять" по музеям Украины

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      Президент Владимир Зеленский посоветовал украинцам устроить виртуальные туры по известным музеям страны. Для этого глава государства опубликовал список сайтов, которые в онлайн-режиме проводят такие туры.

      Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении отметил, что 17 марта давал советы, что посмотреть и почитать, а сегодня его советы будут касаться музеев.

      Интересно Онлайн-концерти, которые можно посмотреть на карантине (обовляется)

      Где найти онлайн туры по музеям Украины:

      • museums.authenticukraine.com.ua – виртуальные туры по украинским музеям под открытым небом;
      • inlviv.in.ua – 25 музеев Львовщины, которые можно посетить онлайн;
      • incognita.day.kyiv.ua/museums.html – виртуальные экскурсии по более чем 20 музеях со всей Украины.

      Смотрите видеообращение Зеленского:

      К слову, 17 марта Зеленский посоветовал украинцам прочитать роман "уцелевший" Чака Поланика и "Музей заброшенных секретов" Оксаны Забужко. Кроме того, президент рекомендует посмотреть французский фильм "1+1".

      Главное о карантине в Украине:

      • По состоянию на 18 марта в Украине подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 2 человека умерли – 33-летняя женщина из черновицкой области и 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.
      • Среди зараженных – народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов. Его уже изолировали.
      • По всей территории Украины объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
      • Не работают учебные заведения, проводят спортивные соревнования, культурные события и прочее. Закрыли также все рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и тому подобное.
      • Работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации, а в Киеве – с 18 марта.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: LifeStyle Новости Украины Коронавирус в Украине Новости LifeStyle Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Новости культуры Музеи Новости политики
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