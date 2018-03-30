Советы успешных: в 35 похудеть на 13 кг, стать чемпионкой по бодибилдингу и осуществить мечты

Евгения Баранская – мастер спорта Украины, Серебряный призер Кубка Европы (WABBA), Чемпион Украины (NABBA), Абсолютная Чемпионка Киева (UFPF) по бодибилдингу и фитнесу. Но спорт в ее жизни – не все. Женя занимается помощью Благотворительному Фонду "Сердце к сердцу", а также работает руководителем в одном из СМИ Украины.

Женя согласилась ответить на несколько интересных, но таких важных вопросов журналистке сайта 24.

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Женя, скажи, пожалуйста, что было толчком к тотальному изменению образа жизни (от среднестатистического к абсолютно здоровому)?

Какого-то конкретного толчка, или соответствующей ситуации или решения – не было. Были этапы, которые меня переносили от моей предыдущей версии к современной – более идеальной – лучшей для самой себя.

Первым этапом было банальное желание похудеть. Я признала, что мне уже резко за 30 лет, а вес перевалило за 60 кг (при росте 162 см). К тому же банальное: "... ем как всегда, но почему-то толстею ... что-то пошло не так?"

Как может измениться жизнь за 6 лет!

Итак, я начала поиски возможностей заняться собой и похудеть. Как и у большинства работающих женщин и мам, у меня не хватало времени ни на спорт, ни на приготовление пищи, ни на уход за собой ...

Повезло, что в доме по соседству открылся маленький женский фитнес-клуб. Близкое с домом расположение, круг женщин и классные тренера развили во мне любовь к фитнесу и вскоре я потеряла первые лишние килограммы.

Следующим этапом-мотиватором стало любопытство: "на что способно мое тело".

За несколько месяцев тренер предложила мне принять участие в Чемпионате Киева по фитнесу и бодибилдингу. Как сейчас вспоминаю ее ответ на вопрос о процессе подготовки к Чемпионату:

Просто немножко изменятся тренировки и питание ...

Просто (!?): 2 тренировки в день (кардио + силовая), очень беспощадное питание, в большинстве белковое (без жира, сахара, муки и т.д.) каждые 2-2,5 часа ... И так "всего лишь" 2 месяца.

Это была первая в жизни сушка! Это было очень трудно как физически, так и психологически, но с другой стороны – это был действенный инструмент "выхода из зоны комфорта": на этом пути я получила массу полезных привычек, которые я раньше не могла в себе воспитать:

стала более самоорганизованной;

с большей ценностью начала воспринимать время (и собственное, и кого-то);

начала качественнее планировать свою жизнь и семьи;

научилась готовить полезную пищу на день/неделю и брать ее с собой;

начала наконец-то раньше просыпаться и раньше засыпать;

отказалась от сахара и вредных для здоровья продуктов;

научилась новому отношению к пище: продукты, их состав, полезность;

сильно изменила виды отдыха;

полюбила бег;

получила знания процессов в теле на практике;

преодолела внутренние психологические барьеры типа "я не смогу", "это не для меня" и т. д.

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После этапов: "похудеть", "испытание и выход из зоны комфорта "на что способно мое тело" – последовательные стали процессы и до сегодня – познание и самосовершенствование.

Я уже не принимаю участия в соревнованиях (всего за 10 месяцев было 4 чемпионата). И уже почти год прошел после Чемпионата Европы, где я стала Серебряным призером.

Сегодня я продолжаю регулярно тренироваться, поддерживать свое тело в форме, экспериментирую с питанием, слежу за реакцией тела. Делюсь знаниями и собственным опытом со всеми желающими похудеть и/или перейти на здоровый бок жизни! Хочу как можно дольше оставаться молодой и красивой.

Насколько было тяжело сначала и когда перестает хотеться съесть сладенького, не пойти на тренировку, лишний часок полежать?

В начале очень-очень трудно! А потом уже привыкаешь к тому, что тебе постоянно трудно (шучу).

На самом деле привычка – это очень сложная штука: как на эмоциональном, так и на физиологическом уровне. Поэтому все изменения человечеству даются так трудно.

Представьте только: с самого детства нас забавляют пундиками и сладкими подарками, да еще и ними и поощряют. В моем детстве большим счастьем были шоколадки, мармелад, зефир – это было редкостью в советское время – дефицит ...

А сейчас, когда это в свободном доступе, а ты уже взрослый – покупай что угодно, ешь-пей

Об этом мало кто говорит, но на самом деле для здоровья и долголетия человека постоянные передозировки сахара – это страшное зло. И ты начинаешь задумываться, ну чего тебя в детстве не вознаграждали шпинатом и брокколи?!

Первый месяц мне при сжатом режиме питания и отказе от сахара было очень трудно! Я действительно чувствовала ломку, наверное, так себя чувствуют наркоманы. Но меня мотивировала цель – достойное участие в соревнованиях.

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Я уже принял решение, взяла ответственность за результат и не могла сдаться, особенно на глазах у своей дочери и младших сестер. Это воспитало во мне сдержанность и выдержку. Смотришь на фрукты, но не ешь, напоминаешь себе, что через 2 месяца уже будет можно ... (смеется)

Во время подготовки к соревнованиям я имела 2 тренировки в день: в 6:00 – утренняя пробежка в течение 40-ка минут, а через 2 часа силовая тренировка. В конце недели обычно становилось труднее, я истощалась, ведь еще и была работа и обязанности. В воскресенье – отдых.

Спорт – основа здоровой и счастливой жизни

На пробежку не хотелось идти все время - хотелось спать. Когда уже совсем было трудно встать с постели - говорю себе: кто сегодня победит – я или кровать? (Смеется) Кровать была серьезным оппонентом в борьбе за красивое тело!

Я изобрела формулу успеха, которая теперь помогает во всех сферах: системность выполнения определенных действий через осознанное обязательство перед самим собой помогает быстрее достичь поставленной цели и облегчает отношения с временными трудностями и/или препятствиями.

Обязателен ли бег для стройной фигуры?

Однозначно – да! Любые кардио-упражнения необходимы для красивой фигуры. Бег в том числе.

Бег является очень полезным и наиболее доступным инструментом держать себя в тонусе как на психическом, так и на физиологическом уровнях. Считаю что бег – это номер один для женщин, которые хотят похудеть и поднять самооценку.

Бег – очень полезен для здоровья

Во время бега сжигается жир, тренируется сердце и сосуды, кровь насыщается кислородом, ускоряются восстановительные процессы в организме. Все это влияет на улучшение настроения, нормализацию сна, повышение личной эффективности и, как следствие, появлению улыбки, уверенного внешнего вида и здорового блеска в глазах.

Бег (как вариант, кардио-нагрузки) необходим для тех, кто в процессе похудения. Но самого бега для красивой фигуры мало.

Дело в том, что во время бега сжигаются и жир, и мышцы одновременно ... А если вы хотите стройное фигурное тело, то нужны силовые нагрузки для наращивания мышц.

Итак, оптимальным для красивой фигуры является комбинирование тренировок: силовых и кардио. Сегодня я тренируюсь так: понедельник, среда, пятница с 7 до 8 утра силовые, а в субботу или воскресенье силовые + кардио. Когда сойдет снег – сменю график – добавлю бег на свежем воздухе.

Как же себя сейчас чувствуешь? Лучше чем 10 лет назад, так же, хуже?

10 лет назад мне было 25, я думала, что здоровье – это вечно, и не подозревала, как я буду чувствовать себя через 10-20 лет.

Я жила так, как все тогда – много работала и уже была мамой, нервничала, очень близко воспринимала ситуации на работе, в личной жизни ... Бессонница, головные боли, изжога, частые простуды и ощущение, что тебе постоянно не хватает сил – это было нормой.

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Изменения к лучшему начались вместе с регулярным спортом. Но значимые и самые чувствительные изменения в самочувствии и внешности произошли после признания того, что именно я ем. Исключение отдельных продуктов и замена полезными очень изменили качество жизни и самочувствие к лучшему!

Я уверенно могу сказать, что сейчас я себя чувствую лучше, чем 10 лет назад, и сегодня я стала еще ближе к идеальной себе.

Женя, ты всю жизнь занималась социально-значимыми для Украины проектами. Что тебя вдохновляло на это? Ведь это куча дополнительного времени и сил, и энергии ...

Когда-то прочитала фразу "Счастье человека в том, чтобы дарить счастье другим" ...

Участие в социальных проектах добавляет ценности моей жизни, а еще я чувствую внутреннюю потребность и резервы влиять на позитивные изменения в жизни людей.

Я верю в то, что добро – это бумеранг: Чем больше ты отдаешь добра, тем больше счастья и удачи случается в твоей жизни. Главное правило здесь – это искренность. Это проверено мной лично, я уверена в этой формуле на 100 процентов.

Убеждаюсь в этом уже более 8 лет – при активном участии в благотворительных проектах "Сердце к сердцу" и др.

Евгения Баранская активно занималась акцией "Сердце к сердцу"

Просто твори добро, предоставь помощь, сделай, отдай, когда просят – не жди ответа, благодарности ... И позже в твоей жизни будут происходить странные вещи – удачные ситуации, нужные люди, своевременные действия, хорошие новости ...

Но есть и другая сторона медали – некоторые люди могут пользоваться Вами, Вашей такой философией. В любом случае важно узнать проблему или вопрос, где требуется Ваша помощь. Со временем Вы научитесь чувствовать людей и различать реальную проблему от фальши.

Еще один мой лайфхак в благотворительности. У каждого из нас есть только 2 пути: или жаловаться на то, что недостаточно имеешь и требовать у государства, родителей, любого ... или же создавать изменения самостоятельно. В обоих случаях изменения следует начинать с себя. Тогда автоматически показывая собственные положительные достижения Вы излучаете волны "все возможно" и люди вокруг тоже начинают меняться. Следовательно, изменяя себя Вы уже меняете мир – не требуя дополнительного времени.

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Ответственность и воспитание. Я – старшая сестра из 3-х. Родители много работали и ответственность от рождения первой сестры была возложена на меня "по умолчанию", а затем просто увеличилась со второй сестрой. Родители всегда говорили – ты старше, должна показывать младшим хороший пример – так это и сегодня работает.

Я очень люблю своих сестер, мы вместе пережили много трудных моментов при разводе родителей, и они нас объединили еще крепче. Сейчас сестры – это первые люди, которые меня поддержат, и для кого я являюсь примером.

Женя с дочерью и сестрами

Какой проект в твоей жизни является самым важным?

Все проекты значимы. К каждому проекту я отношусь с максимальной отдачей, долго принимаю решения, и если уж решение о проекте принято – подключаю все возможные и невозможные силы и ресурсы для достижения наилучшего результата. Ответственность и перфекционизм. По этой же причине иногда пропускаю возможности, потому что не уверена в своих силах, что смогу реализовать идею, и не жалею – каждому проекту – свое время и энергия.

Важнейший проект – это моя собственная жизнь. Предоставляемые Человеку возможности и ресурсы должны быть использованы максимально на благо общества. Как быть самим собой, счастливым и одновременно полезным человечеству человеком. Задача каждого – определить свою миссию и выполнить цель своего назначения, своей жизни.

Самый крупный проект – это моя дочь – это мегамотивирующий и супернежный проект. Уже на протяжении 14 лет этот проект развивается и каждый день с разных сторон раскрывается для меня и делает мою жизнь ярче!

Насколько я знаю, Ты и дочь все время подтягиваешь и к спорту, и к правильному питанию, и к социально-активной позиции. Как Ты считаешь, надо как-то особенно воспитывать украинских детей? Как сделать из них сознательных граждан?

Воспитание детей – это искусство.

С одной стороны я, как мама, чувствую большое желание все контролировать, а с другой – воспитываю в себе выдержку, чтобы предоставлять ей свободу выбора и воспитывать личную ответственность за свои решения, поступки и всю жизнь. Иногда, бывает, эмоции преобладают, и важно найти в себе силы и признать свою ошибку, извиниться перед ребенком.

Миксовать роли подруги, учителя, "role model", психолога, повара ... Важно, чтобы в Вашем доме была такая атмосфера, чтобы ребенку хотелось проводить время дома и приглашать гостей.

Как бы странно это не звучало, но моя дочь меня воспитывает больше, чем я ее. Именно она является моим мотиватором и толчком к новым знаниям и достижениям. Именно для того, чтобы понять ее лучше, чтобы разговаривать с ней на ее языке – я постоянно совершенствуюсь, учусь, посещаю лекции для родителей и п психологии подростков.

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Так, важно быть примером для ребенка. Когда учишь ребенка распознавать хорошее и плохое, черное и белое – важно самим родителям придерживаться того, о чем они учат.

По здоровому образу жизни – в отдельный момент я просто стала жить иначе, были изменены мой собственный ритм жизни и рацион, но не Марии (дочери). Со временем просто само собой в кухне исчезли майонезы-кетчупы, сахар, хлеб, появилось больше овощей и фруктов и новые блюда ...

Так, по моему примеру, Маша также изменила свое питание. Она параллельно со мной воспринимала новую информацию о последствиях "бесполезной еды" и "естественным путем" меняла свои пищевые привычки.

К спорту в начале я очень старалась ее приучить – записала в мой фитнес-клуб, определила тренера ... Но попытка была провальной, затем попытались групповые – и снова не пошло. Я поняла, что у нее нет желания и мотивации, и я не настаивала. Но уже через год Мария сама попросила меня помочь с тренировками.

Тренер, Евгения Баранская и ее дочь Мария

Сейчас она занимается упражнениями дома, а по субботам мы проводим совместные тренировки, еще и с ее подружками. Это весело. Планируем с теплыми днями начать вместе бегать.

Украинские дети – очень талантливые и развитые.

Нам, родителям, чье детство прошло в Советском Союзе, нужно понять и признать, что наши дети – другие. Они выросли в другой эмоциональной, технологической и социальной среде.

У наших детей есть множество возможностей. Стиль воспитания, которым воспитывали нас наши родители – командный и твердый: "Я сказал делать так, потому что я знаю лучше, я имею опыт и так правильно". Но сегодня наши дети имеют больше информации, больше разнообразного опыта и знаний, чем мы в детстве, а иногда, уже будучи взрослыми. А наша задача сегодня – научить детей чувствовать и слышать себя, знать себя в этом гипер-массиве технологий и знаний, научить принимать решения и брать за них ответственность, быть благодарными за то, что имеешь, верить в себя и иметь здоровые амбиции – достигать большего.

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Так, легкий доступ к информации негативно влияет на уровень концентрации, системность и формирования ценностей у ребенка. В этом родители должны вести себя очень активно: помочь собственным примером – создание семейных традиций, важных праздников, установление дома общих правил для всей семьи, распределение ответственности по домашним работам, регулярное посещение дополнительных секций (только по желанию ребенка).

Ценности – это базис и фундамент каждого сознательного человека. Именно ценности закладываются в детстве и несут человека по всей жизни.

Вообще, трудно быть мамой, и спортивной красавицей, и занимать руководящие должности одновременно?

Спасибо (смеется). Я люблю этот ритм жизни. Разносторонние интересы вдохновляют и дают толчок и инструменты для самореализации в разные этапы жизни в желаемой сфере.

Иными словами, моя жизнь – это волна: на разной ее высоте встречаются различные вызовы и возможности. А я, как капитан на своем корабле, управляю им с удовольствием для себя и красотой и пользой для окружающих.

Сейчас вспоминаю: в детстве мечтала стать учительницей, актрисой, туристом (впоследствии узнала, что это не профессия и мечтала о пути стюардессы) – трудно было определиться уже тогда. Возможно, это называется "характер"?

Всю жизнь мне было трудно принимать решения из-за того, что мне хочется попробовать все и эмоционально сложно концентрироваться на одном процессе.

Только сейчас, после третьего десятка, задумалась над управлением собственной жизни – начала интересоваться, как стать более сдержанной, эффективной, стратегически мыслящей и одновременно счастливой, гармоничной и красивой женщиной.

Что стоит изменить в себе украинцам, чтобы улучшить свою жизнь?

Все говорят, пишут, поют, что украинцы – самый богатый народ на творчество, духовность, искренность. Этому способствуют плодородные земли, климат, географическое положение .... Украинские женщины – отдельная тема для статьи – лучшие, нежнейшие, самые красивые, самые искренние ... этот перечень бесконечен ...

Но что-то пошло не так ... Почему-то наши положительные качества играют с нами в злую судьбу.

Мы такие классные, что даже ленимся быть ответственными и разумными. Брать на себя ответственность за свою жизнь, за каждое слово и поступок.

Можно искать причины в прошлом: войны, злые соседи, влияние Советского Союза и так далее ... Найти ответ и затосковать еще крепче: "какие мы бедные с такой нелегкой судьбой".

Жизнь – это отправная точка "Сегодня". Будущее – это наши мечты и желания быть счастливыми и жить лучше. А лучшее завтра – это признанные и ответственные действия и мысли сегодня. Вчера уже никогда не вернется ...

Что нужно делать украинцам?

Признать и принять себя, свою историю, личную ценность и самоуважение. Ведь, если человек не гордится собой (своей землей, предками), ему трудно воспринимать окружающий мир и чужие победы с искренностью и благодарностью.

Научиться анализировать будущее, а не прошлое. Воспитывать себя сегодня – менять привычки из-за изменений мышления с проекцией на лучшее будущее как для себя, так и для своих детей и внуков. Мечтать и достигать.

Опять научиться создавать свое, а не брать чужое. Не просить, а отдавать. Ценить себя и свою землю из-за любви и уважения, а не из-за войны и споров.

Три главных совета украинцам от тебя, как стать успешными в чем угодно...

Слушайте себя и услышьте другого – этому можно научиться

Делайте действия – они разрушают стереотипы и страхи

Откажитесь от сахара – через 3 месяца поймете ради чего.

Разговаривала: Анастасия Ковач-Петрушенко

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