Совладельцу отеля "Токио Стар" сообщили о подозрении, но от следствия он скрывается

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении совладельцу отеля "Токио Стар". Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к гибели 9 человек.

Объявление подозрения состоялось 2 сентября. Говорится о другом владельца гостиницы "Токио Стар", имени которого не называют – об этом сообщили в прокуратуре Одесской области. В отношении первого владельца, Вадима Черного, уже вынесли (20 августа) потсановление о содержании под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.

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Заметим, что в сообщении прокуратуры также говорится о том, что указанный подозреваемый скрывается от следствия. Поэтому в суд уже направили ходатайство, чтобы вероятном виновнику избрали меру пресечения (содержание под стражей) заочно и выдали разрешение на задержание.

В Одессе в ночь на 17 августа на Водопроводной, 1 в гостинице "Токио Стар" начался пожар. Тогда погибли 9 человек (8 на месте и еще один в машине "скорой"). Еще 10 человек получили травмы. В целом же в гостинице в ночь пожара было 200 постояльцев.

Полиция рассматривала три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля. Однако, пока первую и третью правоохранители не рассматривают как основные.

18 августа полицейские задержали владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного. Его подозревают, соответственно второй версии, в нарушении правил пожарной безопасности. Интересно, что "Токио Стар" зарегистрирован в декларациях как складские помещения, а совсем не как гостиница.

Заметим, что в сообщении прокуратуры о вручении подозрения 2 сентября может говориться о Сергее Дураче.



На втором этаже, над "Токио Стар", расположен другой отель – "Паровоз". Вадим Черный, владелец "Токио Стар", в суде заявлял, что не имеет отношения к этому заведению, а его владельц именно Дурач. Между тем Дурач выехал из Украины – по данным прокуратуры.