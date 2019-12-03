Совместное обращение к Зеленскому "Голоса", "ЕС" и "Батькивщины" в Раде: реакция "слуги народа"

Фракции "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" 3 ноября заблокировали трибуну ВР и обратились к президенту Зеленскому. Они озвучили "красные линии", которые не должны быть перейдены во время переговоров в нормандском формате, которые 9 декабря состоятся в Париже. Нардеп от "Слуги народа" Святослав Юраш отметил, что это был обычный политический ход других фракций.

Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 каналу.

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Юраш отметил, что президент также соглашается с тем, что никаких капитуляций не должно быть.

Вся наша работа в парламенте должна быть направлена ​​на одно – на то, чтобы Украина была богаче, успешнее и безопаснее. Это президент говорил сотни раз. Они притворяются, что мы принимаем какую-то другую позицию в этом контексте. Мы занимаем позицию ту, которую Украина после начала войны занимает, в пинципе, во всех вопросах. Не вопрос – Восток или Запад. Вопрос – как быстро Запад,

– отметил нардеп от "Слуги народа".

Юраш добавил, что Зеленский еще раз озвучил все свои позиции о "красных линиях": о территории, о людях, о невозможности выборов под дулами.

Стоит отметить, что одновременно Кремль закидает на переговоры в Париже другие месседжи, которые неприемлемы для Украины. Там и разведения войск по всей линии разграничения, и прямые переговоры с так называемыми Л/ДНР. Сейчас на это не реагировал президент и монобольшинство.

На вопрос об обвинениях Кремля, Юраш отметил, что стоит дождаться Парижа и официального заявления Путина.

"Кремль заявляет многими голосами и много чего. В Париже сможем официально услышать от президента России, Путина – виновника всей нашей беды – конкретные позиции по ситуации с нашими переговорами. В реальности еще раз эти предположения, которые сказала условно пятая уборщица третьей башни кремля – ​​неприемлемы. Ждем Париж, где официально президент России озвучит позиции", – подытожил Юраш.

Чего требовала оппозиция в Раде

"Мы провозглашаем: "Нет капитуляции!" Для недопущения реализации сценария Путина в Украине парламентские фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" приняли совместное заявление", – сказал Парубий.

Председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин перечислил перечень требований накануне нормандского саммита:

никаких компромиссов относительно унитарного государства и относительно федерализации;

никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;

никаких политических действий, в частности, выборов на оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации – вывод российских войск, разоружение незаконно вооруженных формирований, установление контроля за государственной границей;

никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма в Украину;

никакого прекращения международных судебных процессов против России.

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