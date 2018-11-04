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      Совместный выход: новоиспеченные родители Эван Шпигель и Миранда Керр появились на вечеринке

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      Эван Шпигель и Миранда Керр
      Эван Шпигель и Миранда Керр / GettyImages

      Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр, которая стала мамой во второй раз в начале мая, пришла на вечеринку Laca Art & Film Gala в Лос-Анджелесе со своим мужем, основателем Snapchat Эваном Шпигелем.

      Так, в этом году Миранда родила Эвану Шпигелю сына Харта и после этого знаменитые супруги стали реже появляться на публике.

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      Для вечеринки модель надела черное вельветовое платье с цветочной вышивкой от Gucci. Свой образ Керр дополнила светло-розовым клатчем и фиолетовыми босоножками на высоких каблуках.

      ​Эван Шпигель и Миранда Керр / GettyImages


      Эван Шпигель и Миранда Керр / GettyImages

      Как известно, Керр родила второго сына 7 мая в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Миранда также воспитывает 7-летнего сына Флинна от предыдущего брака с Орландо Блумом.

      Об отношениях Миранды Керр и Эвана Шпигеля стало известно в июле 2015 года. А роскошная свадьба пары состоялась в мае прошлого года.

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Звездные романы
      Источник: 24 канал
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