Совместный выход: новоиспеченные родители Эван Шпигель и Миранда Керр появились на вечеринке

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр, которая стала мамой во второй раз в начале мая, пришла на вечеринку Laca Art & Film Gala в Лос-Анджелесе со своим мужем, основателем Snapchat Эваном Шпигелем.

Так, в этом году Миранда родила Эвану Шпигелю сына Харта и после этого знаменитые супруги стали реже появляться на публике.

Читайте также: Цвет настроения черный: Ким Кардашян показала соблазнительный образ на вечеринке

Для вечеринки модель надела черное вельветовое платье с цветочной вышивкой от Gucci. Свой образ Керр дополнила светло-розовым клатчем и фиолетовыми босоножками на высоких каблуках.

​Эван Шпигель и Миранда Керр / GettyImages



Эван Шпигель и Миранда Керр / GettyImages

Как известно, Керр родила второго сына 7 мая в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Миранда также воспитывает 7-летнего сына Флинна от предыдущего брака с Орландо Блумом.



Об отношениях Миранды Керр и Эвана Шпигеля стало известно в июле 2015 года. А роскошная свадьба пары состоялась в мае прошлого года.